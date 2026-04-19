Fiscalía analiza tramitar caso de jueza agredida por vecino como tentativa de femicidio

La jueza agredida por un vecino, labora en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela.

El sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena podría enfrentar una causa por tentativa de femicidio, delito que contempla una sanción más alta.

Así lo adelantó la fiscala adjunta de Heredia, Tatiana Chaves, quien detalló que el imputado de apellidos Ulloa Borrero, de 40 años, será indagado este domingo.

Según los hechos que se investigan, Ulloa Borrero habría azuzado a su perro para que atacara a la juzgadora y luego la golpeó con los puños.

En su denuncia, la funcionaria aseguró que mientras el hombre la agredía le decía improperios y hacía referencia a resoluciones que ella había dictado en los últimos meses y que habían trascendido públicamente.

Según la fiscala Chaves, Ulloa Borrero “además de los golpes, utilizó un perro como instrumento de agresión, lo cual puede constituir violencia de género, porque implica violencia física y psicológica”, actos que son considerados de control e intimidación.

Ante esos hechos, ella explicó que podría ser juzgado por violar el inciso B, del artículo 21 bis, de la Ley de Penalización de Violencia Contra las Mujeres, que fija penas de prisión de entre 20 y 35 años por femicidio en otros contextos.

Ese apartado en específico establece que esa pena se dictará “cuando la persona autora tenga antecedentes de violencia perpetrada contra la mujer víctima, en el ámbito familiar, laboral, estudiantil, comunitario o religioso, aún cuando los hechos no hayan sido denunciados con aterioridad”.

Este panorama, a criterio de Chaves, fundamenta una relación de poder y desigualdad.

La hora de la audiencia en el Juzgado Penal de Heredia aún no se ha definido, pero lo que sí es un hecho es que el Ministerio Público solicitará prisión preventiva contra Ulloa Borrero, como medida cautelar.