Sucesos

Fiscalía analiza tramitar caso de jueza agredida por vecino como tentativa de femicidio

Sospechoso será indagado este domingo. Ministerio Público pedida prisión preventiva como medida cautelar

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Por Christian Montero
El nombre de Estrella quedará exhibido públicamente hasta 2027 como “persona sancionada” por violencia política de género.
La jueza agredida por un vecino, labora en el Juzgado de Ejecución de la Pena de Alajuela. (Canva/Canva)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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