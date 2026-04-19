Sucesos

OIJ deteniene a sospechoso de agredir a jueza

Policía judicial allanó vivienda del imputado y decomicó prueba para el caso

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Por Christian Montero
Sospecho de apellido Ulloa, de 40 años, será indagado este domingo en el Juzgado Penal de Heredia, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Agresión juezaDetenido amenazas jueza ejecución de la pena
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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