OIJ deteniene a sospechoso de agredir a jueza

Sospecho de apellido Ulloa, de 40 años, será indagado este domingo en el Juzgado Penal de Heredia, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron, la noche de este sábado, al sospechoso de agredir a una jueza de ejecución de la pena de Alajuela.

La captura ocurrió a las 10 p. m., tras un allanamiento a la vivienda del imputado de apellidos Ulloa Borrero, de 48 años, ubicada en Lagunilla de Heredia.

Este domingo está previsto que Ulloa sea indagado por el Ministerio Público, según informó la oficina de prensa del Poder Judicial.

“En caso de que proceda conocer una solicitud de medidas cautelares, la audiencia se tiene prevista para la tarde o noche de este domingo en el Juzgado Penal de Heredia”, detalló esa dependencia.

Las autoridades a cargo de la investigación señalaron que la diligencia no solo tenía como objetivo la detención del sospechoso, sino también obtener prueba importante para el caso.

Una fuente relacionada con la pesquisa, confirmó a La Nación que a Ulloa le decomisaron dos teléfonos celulares.

Sospechoso golpeó a jueza con los puños

La agresión contra la juzgadora ocurrió el viernes cuando el ahora detenido, quien es un vecino, primero azuzó a su perro para que la atacara y luego la golpeó con los puños.

Además, relató en su denuncia que mientras el hombre la golpeaba le decía improperios y hacía referencia a resoluciones que ella ha dictado en los últimos meses y que han trascendido públicamente.

La causa se tramita bajo el expediente N.° 25-001548-0369-PE por los presuntos delitos de tentativa de homicidio, amenazas agravadas y lesiones.