Crímenes

Jueza de ejecución de la pena sufre brutal ataque cerca de su casa

Hombre que la vapuleó es vecino cercano y además intentó que perro también la atacara

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Por Patricia Recio y Natalia Vargas
La mujer interpuso la denuncia ante el Ministerio Público. (Alejandro Gamboa Madrigal)







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Jueza atacadaEjecución de la PenaPoder Judicial
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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