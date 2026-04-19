Jueza de ejecución de la pena sufre brutal ataque cerca de su casa

Una jueza de ejecución de la pena fue atacada a golpes por un hombre cerca de su domicilio en Heredia.

Según confirmó el Poder Judicial, el hecho ocurrió el viernes cuando un hombre, quien es un vecino cercano, primero azuzó a su perro para que la atacara y luego la golpeó con los puños.

Además relató en su denuncia que mientras el hombre la golpeaba le decía improperios y hacía referencia a resoluciones que ella ha dictado en los últimos meses y que han trascendido públicamente.

En declaraciones a Diario Extra, la jueza indicó que desde hace meses venía recibiendo amenazas, luego de que en redes sociales y medios de comunicación se dieran a conocer resoluciones que emitió en julio y setiembre del año pasado, entre ellas una en la que ordenó la instalación de un microondas y un televisor para privados de libertad ubicados en alta contención, de La Reforma.

El Poder Judicial confirmó que la denuncia ya fue interpuesta ante el Ministerio Público para la investigación correspondiente, además se indicó que la mujer se encuentra estable, con golpes de consideración.