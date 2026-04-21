Sucesos

Caso de jueza agredida en Heredia: sospechoso recibe 3 meses de prisión preventiva como medida cautelar

Resolución del Juzgado Penal de Heredia se conoció la noche de este lunes. Funcionaria declaró que tras las conferencias de prensa de Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia, su vecino cambió de actitud

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Por Christian Montero
El abogado Alberto García, uno de los defensores de la jueza agredida por un vecino, adelantó ante los medios de comunicación que lo entrevistaron afuera de los tribunales de Heredia, que solicitarían prisión preventiva para el sospechoso.
El abogado Alberto García, uno de los defensores de la jueza agredida por un vecino, adelantó ante los medios de comunicación que lo entrevistaron afuera de los tribunales de Heredia, que solicitarían prisión preventiva para el sospechoso. (Foto: Christian /Foto: La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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