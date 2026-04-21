Caso de jueza agredida en Heredia: sospechoso recibe 3 meses de prisión preventiva como medida cautelar

El abogado Alberto García, uno de los defensores de la jueza agredida por un vecino, adelantó ante los medios de comunicación que lo entrevistaron afuera de los tribunales de Heredia, que solicitarían prisión preventiva para el sospechoso.

Un hombre de apellidos Ulloa Borrero, sospechoso de atacar a una jueza de ejecución de la pena en Alajuela, cumplirá tres meses de prisión preventiva por los delitos de tentativa de femicidio y amenazas contra mujeres.

Así lo resolvió el Juzgado Penal de Heredia tras concluir la noche de este lunes la audiencia de medidas cautelares celebrada en los tribunales de esa ciudad.

Ulloa Borrero es investigado por presuntamente azuzar a su perro y golpear a la juzgadora, quien es su vecina en un residencial en San Pablo de Heredia.

El Ministerio Público había solicitado tres meses de prisión preventiva para el sospechoso, misma medida que requirió la defensa de la ofendida.

Este lunes, la jueza de ejecución de la pena agredida por un vecino reveló en una ampliación de su denuncia ante la Fiscalía, nuevos detalles del origen del conflicto con un hombre de apellidos Ulloa Borrero, quien la habría atacado el pasado viernes en la tarde en Heredia.

La jueza explicó, que una serie de señalamientos por parte de autoridades del gobierno y que iniciaron en julio del año pasado, habrían atizado el conflicto con Ulloa Borrero.

En ese mes durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario Rodrigo Chaves y el ministro de Justicia Gerald Campos, cuestionaron un fallo de la jueza quien ordenó cambiar a un reo sentenciado a 48 años de cárcel por asalto y violación, de un ámbito de mayor a menor contención.

“Fui expuesta por parte del Poder Ejecutivo donde se indicó con mi nombre y apellidos. Posteriormente, resolví otras quejas y nuevamente el Poder Ejecutivo me volvió a exponer en medios de prensa esto en julio 2025 a raíz de las resoluciones que emití, incluso sacaron fotografías de mis redes sociales exponiéndolas en medios”, argumentó la funcionaria.