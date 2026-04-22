Política

Rodrigo Chaves descarta motivación política en ataque a jueza Kattia Carballo; pero ella apunta a sus críticas

El presidente Rodrigo Chaves calificó de ‘vergonzosa’ la actuación judicial en el caso de la jueza agredida

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Por Yucsiany Salazar
Laura Fernández y Rodrigo Chaves, conferencia de prensa
Rodrigo Chaves rechazó motivaciones políticas en el ataque a la juzgadora y criticó la labor judicial. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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