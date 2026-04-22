Rodrigo Chaves descarta motivación política en ataque a jueza Kattia Carballo; pero ella apunta a sus críticas

Rodrigo Chaves rechazó motivaciones políticas en el ataque a la juzgadora y criticó la labor judicial.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, rechazó que existan motivaciones políticas en el caso de la jueza Kattia Carballo, agredida en Heredia. La juzgadora ha sostenido que las críticas públicas del mandatario hacia su labor en el Poder Judicial habrían azuzado el ataque en su contra.

Durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial este miércoles 22 de abril, Chaves arremetió contra quienes intentan atribuir responsabilidades al Poder Ejecutivo por este caso, calificando tales señalamientos como una “hipocresía monumental”.

Además, el mandatario lanzó fuertes cuestionamientos contra el Poder Judicial, calificando su actuación como “vergonzosa” y acusando a las autoridades judiciales de no actuar de forma oportuna ante las denuncias previas de la juzgadora.

“Reitero que de todas las instituciones de nuestro país, la que peor funciona, desde mi punto de vista, es el Poder Judicial. Lo que hicieron en el caso de esta jueza es verdaderamente vergonzoso. Primero, la abandonaron cuando ella presentó denuncias de un conflicto vecinal en un condominio por manejo de mascotas”, aseguró Chaves.

Previamente, indicó que condena el ataque, aunque no comparte decisiones judiciales de la víctima, las cuales ha cuestionado en varias conferencias de prensa.

“Rechazo como ciudadano sus decisiones de jueza. Como ser humano, me indigna que alguien la haya atacado, señora jueza. Un abrazo cargado de solidaridad”, manifestó.

Los abogados Alberto García (izquierda) y Levinson Escalante, representantes de la jueza agredida por un vecino, afirman que declaraciones del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Justicia, Gerald Campos, quienes cuestionaron fallos de la funcionaria, atizaron el conflicto con el sospechoso de la agresión. (Foto: Christian Montero/Foto: La Nación)

El caso

Por este caso, un hombre de apellidos Ulloa Borrero, sospechoso de atacar a la jueza de ejecución de la pena, cumplirá tres meses de prisión preventiva. Así lo resolvió el Juzgado Penal de Heredia la noche de este lunes, tras la audiencia de medidas cautelares.

A Ulloa se le investiga por presuntamente azuzar a su perro y golpear a la juzgadora, quien es su vecina en un residencial en San Pablo de Heredia. El Ministerio Público y la defensa de la ofendida coincidieron en solicitar la prisión preventiva por los delitos de tentativa de femicidio y amenazas contra mujeres.

El mandatario indicó que según el expediente, el caso no es político sino que corresponde a una disputa entre vecinos. Sin embargo, la víctima reveló en una ampliación de su denuncia que una serie de cuestionamientos emitidos por autoridades del Gobierno desde julio del año pasado habrían “atizado” el conflicto con su vecino.

“Fui expuesta por parte del Poder Ejecutivo donde se indicó con mi nombre y apellidos. Posteriormente, resolví otras quejas y nuevamente el Poder Ejecutivo me volvió a exponer en medios de prensa esto en julio 2025 a raíz de las resoluciones que emití, incluso sacaron fotografías de mis redes sociales exponiéndolas en medios”, argumentó la funcionaria.

Según el relato de la jueza, mientras el hombre la golpeaba el pasado viernes, profería improperios y hacía referencia directa a las resoluciones judiciales que ella ha dictado y que han tenido exposición pública reciente.