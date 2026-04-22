Política

Pilar Cisneros agradece por crédito de tren eléctrico: ‘Un gran aporte de esta Asamblea’

Jefa de la fracción chavista aseguró que el tren rápido de pasajeros será el inicio de un vasto programa de transporte público

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Por Aarón Sequeira
Pilar Cisneros comisiones
Para la jefa del partido de gobierno, la aprobación del préstamo le cambiará la vida a los 100.000 usuarios que usarían el servicio de transporte. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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