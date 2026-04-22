Pilar Cisneros agradece por crédito de tren eléctrico: ‘Un gran aporte de esta Asamblea’

Para la jefa del partido de gobierno, la aprobación del préstamo le cambiará la vida a los 100.000 usuarios que usarían el servicio de transporte.

Aunque los cuestionamientos hacia la Asamblea Legislativa son un plato frecuente del chavismo, en particular contra los diputados de la oposición, la jefa de fracción oficialista, Pilar Cisneros, tuvo que felicitar este martes al Congreso.

Luego de la aprobación unánime en el plenario del crédito por $800 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Europeo de Inversiones, Cisneros celebró la votación como “una maravillosa noticia para el país”.

Además, la vocera chavista calificó la decisión de los 48 diputados que votaron el primer debate como “un gran aporte de esta Asamblea” para Costa Rica.

En un mensaje enviado a La Nación, vía Whatsapp, la jefa oficialista aseguró que el proyecto del Tren Rápido de Pasajeros (TRP) es el inicio de un vasto programa de transporte público que hace años debió haber iniciado.

“Le cambiará la vida a los 100.000 usuarios que se espera lo usen cada día, con servicio los 7 días de la semana”, dijo Cisneros.

La presidenta de la Comisión de Hacendarios, Paulina Ramírez, considera que el tren eléctrico podrá ser una gran solución para la movilidad urbana en el país, frente a una crítica situación en las carreteras, donde las personas pierden horas.

Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios, destacó el apoyo que recibió el préstamo para el tren. (Asamblea Legislativa)

“Este es un gran paso para el transporte público, una de las soluciones más importantes y queda en manos del gobierno que se ejecute de forma eficiente y dentro de los plazos establecidos”, dijo la liberacionista.

Ramírez destacó que, con los $800 millones aprobados este martes, el gobierno ya tiene disponibles $3.080 millones para hacer inversiones en infraestructura, todos aprobados por la Asamblea Legislativa.

Para el jefe del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Alejandro Pacheco, la aprobación del crédito es un gran paso para afrontar los problemas de movilidad urbana y la crisis del transporte público.

Jonathan Acuña, del Frente Amplio, destacó el apoyo de su fracción a la iniciativa como un paso en el avance en la inversión para el transporte público de calidad.

El diputado señaló que en el proyecto de ley se incluyeron medidas en materia de transparencia y para evitar el aumento de las tarifas a las personas usuarias.

Es importante que el Poder Ejecutivo tenga esos recursos para ejecutar, dijo el frenteamplista, quien hizo un llamado al gobierno entrante para que ejecute las obras con prontitud.