Rodrigo Arias cree que Chaves no puede ser ministro de la Presidencia

Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias el 5 de mayo del 2025 durante la rendición de cuentas del tercer año de gobierno.

En entrevista con Revista Dominical, el presidente legislativo Rodrigo Arias lamentó la falta de disposición del presidente Rodrigo Chaves y su gobierno para dialogar sobre los proyectos de ley más importantes para el país. “Lamento no haber tenido una contraparte dispuesta a sentarse a conversar, sin atacar”, dijo el liberacionista.

“Que a los miembros del Poder Legislativo, con los que él tenía que negociar, los llegue a llamar ratas de caño, es para que, sinceramente, no le aprobaran un solo proyecto más en su vida. Sin embargo, ayudé a disimularlo, a calmarlo, porque al país le interesaban algunos proyectos", explicó el dos veces diputado.

Debido a esa falta de capacidad para negociar, Arias descartó que Chaves tenga las cualidades para ser ministro de la Presidencia en el gobierno de Laura Fernández. Él mismo ocupó esa silla en los dos gobierno de su hermano, Óscar Arias, y considera que Chaves “no cree en la negociación política”.

No obstante, apuntó que la presidenta electa sí es una persona abierta al diálogo.

Rodrigo Arias critica malos tratos del presidente Chaves hacia los diputados

—¿Qué tan importante es que doña Laura Fernández elija correctamente al futuro ministro de la Presidencia? Incluso se llegó a hablar de que podía ser Rodrigo Chaves.

Se requiere a un muy buen conductor político para ministro.

—¿Usted le recomienda a Rodrigo Chaves para el cargo?

—(Risa) No. (Pausa). No, nunca. Rodrigo Chaves no cree en la negociación, no podría ejercer ese cargo.

—¿Con doña Laura Fernández sí pudo negociar cuando fue ministra?

—Sí claro, en ese momento sí, fue poco lo que llegamos a concretar pero sí se reunía periódicamente acá, venía no solo conmigo, sino con las fracciones. Se lograron aprobar proyectos importantes.

“Ella demostró tener un carácter negociador y abierto, por eso digo que ella sabe a quién tiene que nombrar, ella sabe qué características requiere el ministro de la Presidencia, porque si ella trae un proyecto importante, un tren eléctrico o Ciudad Gobierno por ejemplo, el ministro tiene que estar claro en que hay que negociar.

“Pero si el ministro que venga dice ‘no, no, no, vamos a anunciarlo así y ellos tendrán que aprobarlo a la fuerza’, bueno, entonces está bien difícil”.

Rodrigo Arias ve en Laura Fernández una persona abierta al diálogo y la negociación. (JOHN DURAN/John Durán)

—¿Considera que la fracción entrante de Liberación Nacional va a tener la solidez suficiente para aguantar la presión que ya anunció Rodrigo Chaves de buscar los siete votos para alcanzar los 38? La única fuente posible de esos votos es el PLN.

—Coincido en que la única forma en que pueden conseguir esos votos es en Liberación, porque en el Frente Amplio no los van a conseguir.

“Por eso siempre he dicho que en las elecciones pasadas, primero, ganó doña Laura, segundo, ganó Liberación, porque tuvo un resultado que nunca se imaginó, y tercero, perdió Chaves, porque realmente el presidente lo que quería era tener los 38 votos o más para hacer lo que realmente le interesaba, que eran las reformas constitucionales, incluyendo la reelección.

“Eso él no lo logró y por eso esas manifestaciones tan fuera de lugar de que ‘ya tengo a los siete patriotas’, según dijo. Bueno (risas), ahí se ha hecho una discusión de qué es patriota y qué no. Pero ser patriota es mucho más que eso.

Rodrigo Arias asegura que Fernández tiene claro el perfil de la persona que debe nombrar en el ministerio de la Presidencia. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Tuve la oportunidad de invitar a almorzar a la nueva fracción, el excandidato Álvaro Ramos también vino, estuvo don Óscar Izquierdo… fue una reunión muy rica, muy importante, porque yo les hablé con una gran fortaleza y les dije: ‘De ustedes depende el futuro de este país, ustedes deciden si van a trabajar juntos en los próximos o si van a permitir que el presidente piense que puede tener algunos disidentes’.

“La reacción que yo sentí fue de una fracción sólida, consolidada, amarrada fuertemente. Todos tenían un compromiso entre ellos de mantenerse unidos para impedir que el gobierno tenga 38 votos para hacer esas reformas. Yo me sentí muy halagado. Cada uno en su intervención reafirmaba la convicción de que eso no va a pasar.

“Yo sé que en política a veces las promesas se incumplen, pero yo quiero pensar positivamente, y salí con una muy buena impresión de los futuros diputados.

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