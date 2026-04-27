Revista Dominical

Rodrigo Arias cree que Chaves no puede ser ministro de la Presidencia

En entrevista con ‘Revista Dominical’, Arias afirmó que Rodrigo Chaves ‘no cree en la negociación política’. En cambio, destacó que la presidenta electa, Laura Fernández, muestra una actitud distinta.

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Por Roger Bolaños Vargas
Rendición de cuentas, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves y Rodrigo Arias el 5 de mayo del 2025 durante la rendición de cuentas del tercer año de gobierno. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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