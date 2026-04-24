Revista Dominical

Rodrigo Arias: ‘En las elecciones ganó Laura Fernández pero perdió Chaves’

El presidente legislativo saliente considera que Laura Fernández ha demostrado un carácter abierto y negociador, por eso, confía en que la presidenta electa apueste por el diálogo

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Por Roger Bolaños Vargas y Lucía Astorga

“Llegó la hora de ponerle un final a esto“. Con esa frase terminó Rodrigo Arias Sánchez su entrevista con Revista Dominical, la última de su segundo periodo como diputado en la Asamblea Legislativa y, quizás, la última de su dilatada carrera política (aunque él mismo no se considera un político de carrera).








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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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