Política

Rodrigo Arias responsabiliza al oficialismo por frenar crédito del tren eléctrico promovido por Laura Fernández

Durante su discurso de cierre de periodo, Arias señaló que decisiones del oficialismo impidieron avanzar con el proyecto a pesar de la buena voluntad de la Asamblea

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Por Aarón Sequeira, Lucía Astorga, y Cristian Mora
28/04/2025, San José, Asamblea Legislativa, ultima sesión de plenario.
El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, cuestionó al oficialismo por frenar el crédito del tren eléctrico y defendió que el actual Parlamento fue el más productivo del país. (Jose Cordero/José Cordero)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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