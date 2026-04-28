Rodrigo Arias responsabiliza al oficialismo por frenar crédito del tren eléctrico promovido por Laura Fernández

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, cuestionó al oficialismo por frenar el crédito del tren eléctrico y defendió que el actual Parlamento fue el más productivo del país.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, cuestionó este martes, durante su discurso de cierre de periodo, a la fracción oficialista del Gobierno por no estar presente en la sesión del Plenario en la que se discutirían dos de los siete proyectos que la presidenta electa, Laura Fernández, solicitó a la Asamblea Legislativa aprobar antes de que terminara el actual periodo.

“La presidenta electa, Laura Fernández, vino a la asamblea a pedir la aprobación del crédito para el tren eléctrico. Y esta Asamblea estaba en toda disposición de aprobarlo. ¿Quién iba a decir que fue el propio oficialismo, el propio gobierno de la presidenta electa, los que impedirían el avance de uno de sus propios proyectos?”, afirmó Arias.

Este martes, entre las propuestas en el orden del día para aprobarse en segundo debate, se encontraba una deuda por $350 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), parte del Banco Mundial, para financiar el Programa de Reconstrucción y Desarrollo Territorial Resiliente al Clima.

También, un préstamo de $800 millones con el BCIE y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para la construcción, equipamiento y puesta en operación de las líneas 1 y 2 del tren rápido de pasajeros.

Además, el Plenario debía conocer una eventual sanción contra el diputado Fabricio Alvarado, en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual tramitada en el Congreso, la cual no se votó el lunes pasado por falta de cuórum.

No obstante, un bloque conformado por ocho diputados afines al chavismo, seis de Nueva República y cuatro del Partido Unidad Social Cristiana evitó que estas votaciones se llevaran a cabo.

Rodrigo Arias en su discurso final de periodo legislativo

Arias pide disculpas a Costa Rica

Rodrigo Arias incluso ofreció disculpas públicas por el resultado del proceso: “Le pido perdón al pueblo de Costa Rica, porque por las decisiones políticas del oficialismo, esta asamblea no pudo concluir, aprobando lo que este pueblo se merece”.

Arias calificó lo ocurrido como un momento de relevancia política al cierre del cuatrienio. “Hoy no es una hora cualquiera, hoy es una hora que se va a recordar en el juicio de nuestra historia”, añadió.

Durante su discurso de cierre de periodo, también defendió la gestión del Congreso frente a las críticas recibidas durante los últimos cuatro años. Señaló que el Poder Legislativo enfrentó “una ofensiva persistente del descrédito”, que buscó posicionar una imagen negativa de la institución.

“Se quiso instalar en la conciencia nacional la idea de que el Parlamento era un obstáculo, una institución inútil, un recinto incapaz de responder a las necesidades del país. Sin embargo, la realidad se impone con la elocuencia sutil de los hechos”, indicó.

Como parte de su balance, Arias destacó la cantidad de proyectos aprobados durante el periodo.

“Hoy podemos decir que este Congreso cierra su ciclo con más de 650 proyectos de ley aprobados en segundo debate. Esta cifra nos coloca como el Parlamento más productivo que ha tenido Costa Rica”, concluyó.