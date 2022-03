Costa Rica vs. Estados Unidos: El último partido de eliminatoria en casa para Bryan Ruiz

4:30 p. m. Ambientazo en las afueras del Estadio Nacional

La Selección de Costa Rica recibe hoy a Estados Unidos, a partir de las 7:05 p. m. en la última jornada de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022 y desde muy temprano la afición hace de las suyas.

4 p. m. Un partido especial para Bryan Ruiz

Hoy será el último partido de eliminatoria mundialista en casa para Bryan Ruiz.

El capitán de la Selección ha dicho en múltiples ocasiones que está viviendo su último año como futbolista profesional. Para él, la decisión está tomada desde hace tiempo y pareciera muy difícil que la cambie.

“Mi decisión ya está tomada al 100%. Es cierto que en el fútbol las cosas cambian muy rápido, pero yo creo que eso no va a cambiar, ya todo está definido. Sé también que hay personas que quieren que yo salga, pero no me retiro por ellos, me retiro porque yo analizo cómo me siento y sé que ya vendrá el momento. A los que quieren que me retire, en algunos meses va a pasar, pero no porque ellos quieran, sino porque es mi decisión, les tocará aguantarme algunos meses más”, afirmó Bryan Ruiz.

Bryan Ruiz mantiene intacto su sueño de jugar un Mundial más. (Alonso Tenorio)

3:30 p. m. ¿Se puede clasificar hoy mismo al Mundial?

Es fútbol y todo puede pasar. Las matemáticas abren la posibilidad de que la Selección de Costa Rica pueda sellar hoy mismo su boleto a la Copa del Mundo de Catar 2022. Para eso, una de las posibilidades implica que la ‘Sele’ golee a Estados Unidos.

No es imposible, pero el propio seleccionador Luis Fernando Suárez prefiere ser realista.

“Hemos hecho 10 goles en 13 partidos y hacer seis en uno no es fácil, aunque algunas veces se da. Hay que tener los pies en la tierra y lo más importante es terminar bien. Hablamos de hacer una gran segunda vuelta y también de que siempre queremos sumar todos los puntos en una fecha FIFA; esto es algo que se puede hacer hoy. Igual, también es una buena opción para dar oportunidades a jugadores jóvenes y sería gratificante para el futuro de Costa Rica”, mencionó el seleccionador.

3 p. m. Un viaje desde Guanacaste para ver a Keylor Navas

La Selección de Costa Rica jugará de nuevo a estadio lleno, cuando reciba a Estados Unidos este miércoles, a partir de las 7:05 p. m., en la última jornada de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Entre la multitud estarán Josué Fonseca y Angélica Rojas, dos guanacastecos que madrugaron para vivir una experiencia diferente, con la ilusión de ver en acción a Keylor Navas.

Salieron de San Blas de Carrillo a las 5 a. m. porque no querían contratiempos y mientras llega la hora de ingresar al Estadio Nacional, aprovechaban para hacer algunos otros mandados en San José. Aquí encontrará su historia.

Josué Fonseca y Angélica Rojas llegaron muy temprano al Estadio Nacional, pues salieron de madrugada de Guanacaste. (Jose Cordero)

2:30 p. m. El viernes se sabrá en qué grupo estaría la ‘Sele’ si clasifica al Mundial

A pocas horas de que la Selección de Costa Rica dispute su partido contra Estados Unidos en el cierre de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022, la mayoría de probabilidades se inclinan a que la ‘Tricolor’ finalice la eliminatoria en la cuarta posición.

Eso se traduce en que el sueño mundialista se mantiene intacto y dependerá de lo que ocurra en el repechaje en junio, a un partido único en Catar, contra Nueva Zelanda.

Pero hay un aliciente más y es que casi de inmediato, la ‘Sele’ conocerá el grupo en el que estaría sembrada, en caso de que gane la repesca y se clasifique para la Copa del Mundo en Catar.

El viernes, a las 10 a. m. (hora de Costa Rica) será el sorteo del Mundial y en la ceremonia habrá una representación nacional, dadas las posibilidades de clasificar.

La afición volvió a creer en una Selección de Costa Rica que mantiene intacto su sueño mundialista (Rafael Pacheco Granados)

2:15 p. m. El ingenio de una vendedora de camisetas para subsistir a la pandemia

Yesenia López se dedica a las ventas informales. Ella y su familia subsisten gracias al trabajo bajo el intenso sol, el frío o la lluvia y el fútbol y los conciertos son considerados como una bendición para ellos, ya que en esas actividades pueden colocar las camisetas, banderas o cornetas de equipos, selecciones o bandas.

Sin embargo, la pandemia les frenó toda posibilidad de ver algún ingreso por esta vía.

El no contar con público en los estadios y el impedimento para realizar recitales por casi dos años, a causa de la covid-19, dejó a doña Yesenia y sus familiares sin opciones de conseguir dinero para comprar alimentos y pagar deudas.

Justo en esos momentos tan críticos se le ocurrió fabricar mascarillas y esa fue la forma de lidiar con el impacto que les generó el virus.

“Tengo bastante de andar trabajando en la venta de todo este tipo de cosas y siempre vamos a todos los partidos, a los de Saprissa y la Liga también. Claro, fue muy difícil con la pandemia, estuvimos metidos en la casa y es que no teníamos movimiento de nada de lo que vendemos, fue muy complicado sostenernos. Tuvimos que buscar ayudas, la gente nos colaboró y con eso la pasamos en la pandemia, porque estábamos encerrados”, señaló.

2 p. m. La consulta a la FIFA por las amarillas

La Federación Costarricense de Fútbol hizo una consulta a la FIFA sobre la posibilidad de que se anulen las tarjetas amarillas de jugadores para el repechaje.

“Nos indicaron que no obtendremos una respuesta antes del partido que disputaremos el día de hoy con Estados Unidos y que se cerrará la eliminatoria con el reglamento de competición actual”, indicó la Fedefútbol.

Los nueve seleccionados apercibidos son: Francisco Calvo, Bryan Ruiz, Bryan Oviedo, Celso Borges, Joel Campbell, Keysher Fuller, Alonso Martínez, Johan Venegas y Jewison Bennette. En caso de recibir una amonestación hoy, corren el riesgo de perderse el repechaje de junio.

1:30 p. m. Rival definido para el repechaje

La Selección de Nueva Zelanda, equipo que probablemente será el rival de la Selección de Costa Rica en el repechaje por acceder al Mundial de Catar 2022, demostró ser un plantel de cuidado en el juego aéreo en su última prueba en el camino eliminatoria de Oceanía.

Los neozelandeses ganaron 5 a 0 y consiguieron dos de sus cinco anotaciones frente a Islas Salomón por medio de la táctica fija, además de que fueron ampliamente superiores en los duelos aéreos que disputaron tanto ofensivamente como defensivamente.

1 p. m. Así está la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022