Guanacastecos salieron de madrugada rumbo al Estadio Nacional con la ilusión de ver a Keylor Navas

Josué Fonseca y Angélica Rojas llegaron muy temprano al Estadio Nacional, pues salieron de madrugada de Guanacaste. (Jose Cordero)

La Selección de Costa Rica jugará de nuevo a estadio lleno, cuando reciba a Estados Unidos este miércoles, a partir de las 7:05 p. m., en la última jornada de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

Entre la multitud estarán Josué Fonseca y Angélica Rojas, dos guanacastecos que madrugaron para vivir una experiencia diferente, con la ilusión de ver en acción a Keylor Navas.

Salieron de San Blas de Carrillo a las 5 a. m. porque no querían contratiempos y mientras llega la hora de ingresar al Estadio Nacional, aprovechaban para hacer algunos otros mandados en San José.

“Estábamos dudosos, pero desde el partido del miércoles ya nos incentivamos a venir y con el gane del domingo mucho mejor todavía. Nos motivamos para vivir una experiencia más, para ver jugar a la Selección”, manifestó Josué Fonseca en las afueras de ‘La Joya’, en La Sabana.

Para estar ahí, él aprovechó que tenía libre, pero ella sí tuvo que sacar el día de vacaciones en la entidad bancaria donde labora.

Los dos cuentan que fue casi un plan de última hora, pero que la fiebre futbolera pudo más.

“Estábamos dudosos, pero el jueves compramos las entradas, en el medio del partido contra Canadá. Pedimos permiso y aquí estamos”, subrayó Fonseca.

Los dos ya escucharon que posiblemente para este partido contra Estados Unidos se vean caras distintas, en vista de que la Selección Nacional también tiene que pensar en esos jugadores que están al filo de la navaja y que se necesitan para el muy posible repechaje de junio contra Nueva Zelanda.

“En parte es bueno para que vayan agarrando experiencia y lo que tiene que ver con eso, pero sería bonito para uno que viene de lejos, ver a los jugadores titulares, que jueguen. Uno viene de largo y uno viene a ver a Keylor Navas por ejemplo, que es la figura claramente y a los otros legionarios. Y sería bonito para uno vivir una experiencia de esas”, afirmó el aficionado.

Y agregó: “Vamos a ver qué pasa, esperemos que podamos conseguir la victoria y clasificar al Mundial, pero sí he escuchado sobre Nueva Zelanda y es un equipo duro, claramente, pero no es nada imposible. En el fútbol no hay nada escrito y vamos a meterle y a ponerle bonito”.