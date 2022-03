Estadounidense va a muerte con la Selección de Costa Rica: ‘Gringa de nacimiento... tica de corazón’

Tara Key presenciará en vivo y a todo color el partido de este miércoles entre la Selección de Costa Rica y Estados Unidos, pactado para las 7:05 p. m., en el Estadio Nacional.

Ella es estadounidense, pero en cuanto a temas de fútbol se refiere, se define 100% tica.

Key es la primera socia extranjera de Liga Deportiva Alajuelense y muchas veces ha comprado un tiquete de avión solo por la fiebre de venir a ver al equipo de sus amores.

En esta ocasión, ella se encontraba en el país junto a su esposo y desde muy temprano se preparó para ir al Estadio Nacional, al cierre de la octagonal de Concacaf rumbo a Catar 2022.

La estadounidense se marchó a La Sabana muy bien identificada, con la camisa de la ‘Tricolor’ y un cartel que no deja dudas de nada.

Tara Key es estadounidense, pero este miércoles se puso la camisa de la Selección de Costa Rica y presenciará el partido en el Estadio Nacional. (Cortesía Tara Key )

“Para mí es simple, porque desde que me hice liguista yo he conocido jugadores y entonces con solo esa pasión de ser manuda me ganó el cariño para el fútbol tico y siempre ha sido así, desde 1997″, expresó Tara Key.

Y agregó: “En cada Mundial yo celebro siempre los goles de Costa Rica, siempre que voy a partidos de Costa Rica contra Estados Unidos siempre soy 100% tica porque así soy (ríe...)”.

Key afirma que para ella es muy fácil ser aficionada tica con tanta gente tan especial a su alrededor, motivándola y empujándola.

“Es que yo siempre le debo mucho al fútbol tico, porque no estaría aquí en este momento con una casa, con una empresa cafetalera en la zona de Los Santos y con la familia que tengo en este país, si no fuera por el fútbol”.

Para ella, este partido es muy especial, consciente de que será el último partido eliminatorio en casa del capitán Bryan Ruiz, a quien tanto admira.

“Para mí es algo muy especial poder estar aquí apoyando a Costa Rica y viendo a Bryan Ruiz que ya sabemos que faltan pocos partidos para él y qué orgullo la verdad”, citó.

Antes de ingresar al Estadio Nacional y mientras esperaba a un amigo estadounidense que al igual que ella irá con el atuendo de la Selección Nacional, dijo que se encontraba en un lugar donde habían bastantes estadounidenses.

“Yo aquí estoy rodeada de muchos gringos y no me siento como vende patrias porque mi corazón está aquí. Yo con todo el orgullo del mundo voy con este cartel, con esta camisa, ese escudo de Costa Rica, representando este país que amo tanto”, finalizó Tara Key.