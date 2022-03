Un Luis Fernando Suárez realista habla del repechaje, su obsesión con el Mundial y el aprendizaje en Costa Rica

¿Cuánto cambió su día a día tras ratificar el repechaje?

No ha cambiado nada, sigo igual de estresado y con los mismos medios. Sigo con la misma rutina, salgo temprano a correr y luego me pongo a ver y estudiar situaciones de fútbol. Lo que sí, es que esta experiencia ha sido de muchas enseñanzas, porque uno cree que todo lo sabe y no es así. Aún con la opción de ir a un tercer Mundial, esto ha sido aleccionador.

”Uno aprende a saber de dónde vienen las balas y a estar tranquilo, que cuando se gana debe manejarlo de la mejor manera, sin hacer mucha bulla y reconocerle a las personas que debe. Me agrada y la lección que aprendo hoy es que el técnico no es lo más importante en una selección, son los jugadores, pese a que uno se la cree.

”Hoy tengo alegría, porque hicimos las cosas correctas todos. La Federación, jugadores, Unafut, equipos y todos; hay una cohesión importante y me pone feliz”.

¿Cómo afronta el reto de lograr otra clasificación?

Siempre ha sido especial. Cuando fui por primera vez a un Mundial no me la creía hasta que lo viví. Luego quería volver y lo hice con Honduras y cuando terminó, lo único que quería era regresar. Lo que vivo hoy con Costa Rica lo voy a agradecer eternamente y si voy a estar ahora en un tercer Mundial, pero estando en toda la eliminatoria es algo que pocos hacen y se lo debo a este país.

¿Le gustaría comandar el proceso con Costa Rica hacia el Mundial del 2026?

No es una pregunta para mí, es para el presidente. Tengo contrato casi que diario y espero durar hasta diciembre. Uno como entrenador debe llegar con una maleta liviana y luego llenarla de experiencias, y entregarlo todo. Uno debe ser muy responsable y muy profesional y tengo todo esto. Soy consciente de que somos hijos de los resultados, pero vivo el presente y lo único que manejo como una obsesión es que quiero ir al Mundial. Después de esto, no sé qué va a pasar.

El técnico de la Selección de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, metió a los ticos al repechaje y afirma que no renuncia a ir directo al Mundial de Catar 2022. (Alonso Tenorio)

¿Qué discurso se le da a los jugadores sabiendo que hay que hacer seis goles para ir directo al Mundial?

Hemos hecho 10 goles en 13 partidos y hacer seis en uno no es fácil, aunque algunas veces se da. Hay que tener los pies en la tierra y lo más importante es terminar bien. Hablamos de hacer una gran segunda vuelta y también de que siempre queremos sumar todos los puntos en una fecha FIFA; esto es algo que se puede hacer hoy. Igual, también es una buena opción para dar oportunidades a jugadores jóvenes y sería gratificante para el futuro de Costa Rica.

¿Qué sabe del tema de las amarillas y qué decisión va a tomar?

No hemos recibido respuesta de la FIFA, así que no sabemos nada de esto. Miraremos cuál es la mejor opción, la que más nos ayude a tener algo positivo, ya sea para este partido o para el repechaje. Vamos a esperar un poco, pero si dejamos de lado a los que están con amarilla, miraría esto como una oportunidad, porque no hay temor de poner a los demás y es bueno que tengamos a jugadores que vivan lo que es una eliminatoria por primera vez.

¿Los nueve jugadores que tienen amarilla irán al banquillo?

Aún no decido, pero una de las situaciones que podrían darse es que deje de lado a algunos de los que tienen amarillas. Es uno de los temas que manejo.

¿Es el partido ideal para colocar a más jóvenes, pensando en el tema de las amarillas?

Sí, lo vería bueno. Si hay oportunidades, pues uno siempre pensará que es bueno para los muchachos jugar con un estadio lleno, en una eliminatoria y contra un rival muy calificado. Es un sueño debutar así y también es una exigencia alta, pero hay que darles esta chance.

¿Cómo ha visto la evolución de las convocatorias de la Selección?

Se responde fácil. Si hemos tenido mejores resultados es porque tuvimos una evolución interesante, pero no ha terminado, hay mucho por hacer. Hay un ascenso en la propuesta de fútbol, pero no ha terminado y esta es la mejor noticia. Luego veremos si nos da el espacio para terminar esto que queremos.

En total 25 jugadores han tenido minutos por primera vez en una eliminatoria con usted, ¿qué debe tener un jugador para que se gane su confianza y qué deben hacer ellos?

Cada jugar es un mundo y es complejo, pero como entrenador debo distinguir cada mundo y ver qué me sirve. No puedo decir que hay una situación clara, como que si tiene cierta estatura o situaciones así. Lo valoro y hay una sensación que tengo que me dice que por acá está bien y le hago caso a esas mariposas que siento en el estómago y tomo decisiones.

”Luego, la exigencia para ellos es que muestren su fútbol y que sepan a quién representan, porque si representan al país, hay que entregarse plenamente y no solo correr, sino ser inteligente, tener el deseo y estar convencido. Esto se aplica tanto para los nuevos, como para los que ya cumplieron con algo, porque ese fuego interior de querer representar bien al país nunca debe acabarse.

Nunca tuvo que jugar un repechaje, ¿cómo tomar este partido ante Estados Unidos para que sirva para el repechaje?

No lo puedo ver como preparación, sino como culminación de algo que empezó mal y terminó bien. Si en un caso supuesto, pongo a chicos a debutar, espero lo mejor de ellos y si responden bien, le da más alternativas a uno, ya sea para repechaje y luego si clasificamos al Mundial.

Lo miro como una oportunidad grande, porque no es lo mismo un partido amistosos o si se ya está eliminado y no se pelea por nada. Este partido es en un ambiente de fiesta, con toda la gente apoyando y vale por tres puntos de una eliminatoria, así que todo esto puede elevar a un jugar y a otros los baja. Uno solo se da cuenta de esto cuando los pone a jugar y si hay una oportunidad bonita para un debutante es esta y ojalá que el público comprenda todo esto”.

Se habló mucho del recambio generacional, pero usted debutó más de 10 jóvenes menores de 23. ¿Este es el mayor legado que le deja a Costa Rica?

Esto es un tema de un montón de procesos, uno no se puede adjudicar cosas. No pienso en que uno es el padre ni de la gran victoria y tampoco de la gran derrota. En una selección cuando se habla de procesos siempre se pensará que hay más que hacer y pasa así, acá hay mucho por realizar. A la Federación se le delega que debe comandar el desarrollo del fútbol de todo el país, pero aunque es la jefa, no le toca todo, es un tema de los clubes.

Costa Rica se equivocó en algo, pero no sé qué fue. Hay una brecha entre una generación como la de Keylor y Bryan y después vienen dos o tres que tienen 27, 28 o 29 años como Calvo y Joel, pero después no hay mucho para escoger. Por esto, se tuvo que hacer un proceso acelerado en algunos chicos y por eso están Anthony, Jewison y Brando, con 20 años. Acelerar los procesos algunas veces da y otras no, pero hay que jugársela y no hay temor.

¿Cómo evitar que se caiga en una relajación?

No están relajados, pueden creer que sí, pero no. Yo los veo todos los días y están con las mismas ganas que empezaron esto y no es que están así ahora, sino desde hace mucho tiempo cuando los resultados eran negativos. Están conscientes de lo que se puede ganar y lo que se quiere. No tengo queja con relación a la actitud que han tenido los futbolistas desde que llegué