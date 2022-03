La lucha de la Selección de Costa Rica del presente obligó a asomarse a la Selección de Costa Rica del futuro

Cómo no creer en una Selección de Costa Rica que sumó 16 de los últimos 18 puntos que disputó en el octagonal de la Concacaf y que pasó de estar prácticamente sepultada en noviembre del 2021, a tener garantizado el repechaje para el Mundial de Catar 2022 y hasta una mínima chance matemática de ir directo. Aunque guste o no como juega esta Tricolor, convenció a propios y extraños, pero la realidad es que el futuro ilusiona muchísimo más que el presente.

Figuras como Anthony Contreras (7), Gerson Torres (13) y Orlando Galo (14) convencieron en la Selección de Costa Rica, pese a ser novatos y dar sus primeros pasos en eliminatorias. Ellos son presente y futuro de la Nacional. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué hablar del futuro en medio de un momento en el que aún resta cerrar la eliminatoria ante Estados Unidos (miércoles, 7:05 p. m.) y también falta la repesca? Muy sencillo, la culpa de todo la tiene el técnico Luis Fernando Suárez y su “terquedad” de apostar por los jóvenes y potenciarlos.

Ahora es muy fácil reconocerle a Suárez que se atrevió, fue consecuente y le dio un papel protagónico a los de menos edad, justo en un instante en el que todos o la mayoría lo criticamos y cuando el boleto a Catar era solo un sueño. No obstante, en la ruta mundialista hizo debutar a nueve futbolistas con la camiseta de la Tricolor, todos ellos con una carrera por delante que luce prometedora, pero su aporte va más allá del debut, sino que cumplieron con creces y el último ejemplo es el de Anthony Contreras (gol de chilena ante El Salvador).

Con Suárez abrieron expediente en la Sele y en eliminatoria: Orlando Galo (21 años), Jewison Bennette (17 años), Anthony Contreras, Aarón Suárez (19) en la fecha siete los cuatro, cuando se visitó a Canadá; mientras que Daniel Chacón (20) y Jefry Valverde (26) tuvieron su estreno en la jornada 10 en el estadio Azteca ante México. Finalmente, Carlos Martínez (22) e Ian Lawrence (19) participaron por primera vez con la Nacional en el último duelo contra los salvadoreños.

Todas estas figuras no estaban en el radar cuando inició el camino hacia la Copa del Mundo e incluso, no les tocaba asumir la responsabilidad, pero el timonel les vio talento, hambre y fue consecuente al decir que no tenía miedo de ponerlos. Ahora son una ganancia en la actualidad, pero más aún para la siguiente justa mundialista del 2026, porque ya ingresaron en momentos complejos y aportaron. Es más, el cafetero ha utilizado a 39 jugadores en total en la octagonal y 25 de ellos nunca antes habían participado en este tipo de competencia (eliminatoria).

Debutantes en la Selección y en eliminatoria con Luis Fernando Suárez:

Debutantes en Selección y eliminatorias Debutantes en eliminatorias Jewison Bennette Leonel Moreira Orlando Galo Alonso Martínez Youstin Salas Keysher Fuller Aarón Suárez Jimmy Marín Anthony Contreras Ariel Lassiter Ian Lawrence Luis Díaz Daniel Chacón Ricardo Blanco Carlos Martínez Jefferson Brenes Jefry Valverde Juan Pablo Vargas José Guillermo Ortiz José Mora Rándall Leal Manfred Ugalde Jonathan Moya Jurguens Montenegro

“Creo que tengo la experiencia, no es la primera vez que hago esto. Además, no tengo temor a poner a un joven, no me da miedo colocar a un chico debutante si creo en él, después lo que uno quiere es contar con gente de experiencia que lo arrope. Esto ha sido importante y considero que los grandes han acuerpado a estos juveniles”, señaló Luis Fernando.

Los 14 futbolistas con rodaje en estas instancias y que también son parte hoy de la columna vertebral que levantó a la Tricolor, resaltan la ambición con la que llegaron los novatos y la forma en la que se compenetraron para tener hoy en día un ambiente muy positivo.

El añorado cambio generacional llegó y los que se pensaba que conducirían esta revolución no están: Allan Cruz, Luis Díaz, Jimmy Marín, Manfred Ugalde, Barlon Sequeira o Fernán Faerron, entre otros. Eso sí, si estas figuras que no están se rescatan y resurgen en la Selección, se conformaría un núcleo muy fuerte para los próximos años y así lo ven los veteranos.

“Los jóvenes demuestran que quieren estar, que desean una oportunidad y que pelean por un campo y esto es bueno. Pase lo que pase, después de esta eliminatoria vamos a tener un equipazo, con muchos jóvenes conectados y que ya saben lo que es jugar una eliminatoria y todo esto va a sumar. Esto es para motivar también a los jóvenes que están en Costa Rica, que mueran por estar acá, porque es difícil. A algunos nos ha costado mucho estar acá, tener la constancia para mantenernos y por eso, los que tienen la oportunidad, que lo den todo, porque no es cualquiera el que llega a la Selección”, destacó Yeltsin Tejeda.

Apuesta arriesgada

No se puede negar que al inicio los microciclos de Luis Fernando Suárez y las convocatorias de juveniles sin mucho nombre en la Primera División parecían apuestas muy arriesgadas y hasta descabelladas, pero el técnico hizo calar su idea, trabajó a la Selección como un club y los frutos se ven meses después.

“Se ganó a una generación que se probó jugando al límite y llegarán a la siguiente eliminatoria con mucho rodaje. Se demostró que sí puede haber futuro y emergieron nuevos. El mérito de Suárez es haberse atrevido y que fue consecuente con sus palabras”, analizó el entrenador Marvin Solano.

En total Suárez efectuó cuatro microciclos, desde que asumió en junio del 2021 y convocó en los nueve meses de su gestión a 74 figuras, hasta que finalmente moldeó un grupo que en los últimos llamados tuvo pocos ajustes.

Pese a que le tocó aprender de sus errores, el timonel conoció a fondo el fútbol tico y encontró las soluciones a una Tricolor que también le dio un papel importante a consolidados como Bryan Ruiz, Celso Borges, Joel Campbell, Keylor Navas, Francisco Calvo y Yeltsin Tejeda, entre otros. El presente es alentador, más si se ratifica el pase a Catar 2022 en el repechaje ante Islas Salomón o Nueva Zelanda y si luego de la Copa del Mundo se rescatan a los jóvenes perdidos.

“En el presente ha salido bien lo que ha hecho Suárez y ha demostrado que sí hay jugadores para el recambio, aunque solo el tiempo dirá. Esperemos que a los muchachos de ahora no les pase lo de Allan Cruz, Rándall Leal, Luis Díaz y los demás, a quienes aún se les puede rescatar, pero más adelante y ya para tal vez complementarse con estos juveniles que llegaron sin que les correspondiera”, finalizó Solano en su valoración.