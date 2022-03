Bryan Ruiz le manda mensaje claro a quienes desean retirarlo

Bryan Ruiz y Joel Campbell en el aeropuerto Juan Santamaría para afrontar el encuentro de este domingo contra El Salvador. (Alonso Tenorio)

Bryan Ruiz no escondió que es consciente de que está jugando su última eliminatoria, como ya lo ha dicho antes. Sin embargo, el futbolista también le mandó un fuerte mensaje a las personas que consideran que él debe hacerse a un lado.

Bryan fue enfático que él tiene en planes continuar luchando mientras la Sele tenga esperanzas de ir a Catar 2022. Además de que su aspiración y meta es centrarse en hacer un gran segundo semestre en Alajuelense, su club.

“Mi decisión ya está tomada al 100%. Es cierto que en el fútbol las cosas cambian muy rápido, pero yo creo que eso no va a cambiar, ya todo está definido. Sé también que hay personas que quieren que yo salga, pero no me retiro por ellos, me retiro porque yo analizo cómo me siento y sé que ya vendrá el momento. A los que quieren que me retire, en algunos meses va a pasar, pero no porque ellos quieran, sino porque es mi decisión, les tocará aguantarme algunos meses más”, sentenció. En la previa del partido contra El Salvador, Bryan recalcó que también siente mucho agradecimiento con las personas que han apoyado su carrera deportiva, al punto que ahora cuando juega piensa en dar el máximo por esas voces de aliento.

“A los que siempre me han apoyado, agradecerles mucho. Sean los partidos que faltan en la Selección voy a dar lo máximo siempre. Igual pasa en La Liga, cuando regrese tras la eliminatoria voy a esforzarme al máximo. Quiero cerrar mi carrera a finales de este año con la frente en alto y dando siempre mi mejor esfuerzo. Solo quiero disfrutar estos últimos meses de mi carrera profesional”, pronunció.

De cara al partido con El Salvador, el número ‘10′ resaltó que al frente hay un gran equipo y pese a que está eliminado de la eliminatoria, esto no dice que será un partido sencillo.

“Es el partido más difícil de la eliminatoria hasta ahora, ellos no pierden nada y lo que quieren es ganar el partido y no ponerla fácil. Nosotros estamos felices por lo logrado, pero respetamos mucho a El Salvador porque ellos han conseguido menos de lo que han merecido, por ejemplo el partido que jugaron acá (en Costa Rica) fue muy bueno”, concluyó.

La ‘Comadreja’ también tuvo palabras de agradecimiento para el DT, Luis Fernando Suárez.

El día que Costa Rica le ganó a Canadá, el timonel en conferencia de prensa cuestionó a las personas que piden sacar a Bryan Ruiz, Celso Borges y Keylor Navas de la Selección.

“Lo vivo como si fuera las primeras convocatorias en la Selección, estoy disfrutando, tengo seriedad cuando es necesaria. Lo vivo con mucha alegría. La Sele es algo que uno se gana con sus acciones y lo que se demuestra uno mismo, las formas de hacer las cosas la gente de acá lo ve. Contentos con esto que dijo el profesor que él lo hizo porque le nace”, finalizó.

La Selección Nacional viajó en horas de la tarde a El Salvador, donde este domingo a las 3 p. m. chocará con la selección local.