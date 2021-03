“Hoy, afortunadamente, las finanzas han mejorado y se puede hacer más inversión, pero sí es un rol central y la Liga debería tener siempre un tesorero empoderado en el sentido de que el gasto puede ir hasta donde los ingresos lo permitan. A partir de ahí, no se puede hipotecar, no se puede gastar pensando en que mañana vamos a ir a la final y entonces, con la taquilla pago, porque usted no sabe si va a llegar a la final. Usted no puede presupuestar pensando en que va a tener tantos ingresos de taquilla, porque se le puede venir la pandemia”, detalló.