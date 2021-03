“De lo que entra cada mes hay que sacar $97.700, eso no está en el presupuesto. Con ese dinero yo te traigo aquí a Joel Campbell, Óscar Duarte y Pipo González, ya no habría que preocuparse por fichajes, pero yo sé que hay que pagar eso cada mes y prefiero no traer a alguien que no podemos, porque sino en tres años la Liga es propiedad privada. Entonces dirán que Lleida rompió a un club de 100 años y pasaría a manos privadas por una mala gestión de Lleida”, apuntó el español.