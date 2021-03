“Yo creo que mucha gente en Costa Rica a veces entiende mal el liderazgo. El liderazgo no significa salir en la foto cuando las cosas van bien, el liderazgo significa poner la cara cuando las cosas van mal. Me parece que cuando las situaciones no se daban, como cabeza de la institución me tocaba salir a dar respuestas, a aclarar dudas. Es así como nos paramos en los peores momentos ante la asamblea de la Liga a contestar todas las inquietudes que teníamos y esto lo hablo a nombre de la Junta Directiva”, respondió Ocampo ante una consulta de La Nación.