Saprissa está a punto de arrebatarle a Alajulense ‘un título’ que le ha valido de poco

Seis torneos de dominio absoluto, un bombazo tras otro, tras otro y tras otro, incluso, cada uno más sonado que el anterior. No hay dudas, Alajuelense puede proclamarse con autoridad como “campeón de los fichajes”, incluso seis veces de forma consecutiva. Y es que ni Saprissa ni Herediano le han podido seguir el paso a los manudos desde que Agustín Lleida irrumpió en el fútbol nacional como gerente deportivo (mayor del 2019).

Eso sí, el título del mercado de piernas, para el equipo con fichajes más sonados en lo mediático, podría cambiar de manos para el Apertura 2022.

A esperas de si Bryan Oviedo va más allá de su preacuerdo con el Monstruo y definitivamente se queda en Tibás, lo cierto es que no sería hasta el presente certamen en el que la Liga ve tambalear un cetro que tampoco le ha servido de mucho. En La Nación comparamos temporada por temporada las contrataciones de los últimos tres años de los manudos, los morados y los rojinegros, equipos dominantes en este apartado.

Acá encontrarán el detalle para medir fácilmente, pero solo para refrescar la memoria: en el Apertura 2019, primer certamen de Agustín al mando, el golpe lo dio con Júnior Díaz y el regreso de Jonathan McDonald. Para el Clausura 2019 más de uno no podía creer que Leonel Moreira se vistiera de manudo. Mientras que en el Apertura 2020, los erizos vieron realizado su sueño con la vuelta de Bryan Ruiz y en la ‘S’ fue una pesadilla observar a Álvaro Saborío con los colores del eterno rival.

Quienes pensaban que era imposible superarse, para el Clausura 2021 Marcel Hernández llegó a Alajuelense tras un pago de $150.000 al Cartaginés, algo insólito en el balompié tico, y Johan Venegas regresó procedente del mismísimo Saprissa. Claro, había más, y en el Apertura 2021 volvió Giancarlo González, aunque fue Celso Borges quien hizo tambalearse a los seguidores del Monstruo al verlo con el escudo de la Liga. Por si faltaba algo, en el Léon también firmaron a Gabriel Torres.

Por su parte, en el Clausura 2022 resonó la contratación de Freddy Góndola y para el Apertura 2022 en Saprissa pueden defender que sacaron la billetera y golpearon la mesa con Luis Paradela, Javon East, Fidel Escobar y más aún si amarran a Oviedo; no obstante, la Liga sumó a dos exmorados de peso, con Aubrey David y Rolando Blanckburn.

Campeón de los fichajes Entre el Apertura 2019 y el Apertura 2022 Alajuelense ha dominado el mercado sobre Saprissa y Herediano con contrataciones sonadas FUENTE: Elaboración propia || Kimberlyn Zamora y Cristian Brenes / LA NACIÓN.

Jamás se puede desmeritar lo que han hecho los tibaseños y el Team, ya que los dos tienen sus logros y muy sonados en el mercado. Claro, la estrategia de los florenses ha sido radicalmente opuesta y no va por el camino de repatriar figuras o traer extranjeros de mucho cartel, sino que Jafet Soto ha puesto su mirada en juveniles de proyección, los ha fichado a largo plazo y hoy en día muchas de sus contrataciones dan frutos, al punto de ser la base de la Selección.

Una clara muestra es lo de Anthony Contreras, Jefferson Brenes o Douglas López. Por su parte, en la S por momentos voltearon sus ojos a jugadores que lo hacían bien en clubes no tradicionales y cuidaron sus gastos, y en otras corrieron para no perder a más de sus exfiguras que volvieron a Costa Rica, como Kendall Waston.

Eso sí, ante tanto golpe de la Liga, para el Apertura 2022 en Tibás sacaron la billetera, compraron la ficha de East y Paradela y parece que serán los campeones de los fichajes, al repatriar a Bryan para su lateral izquierda. Esto pese a que el club mandaron un mensaje desprecio al título de “campeón de los fichajes”.

“Los temas de presupuesto o de oportunidades, no siempre están ahí, como para hacer fichajes que uno quiera o los fichajes populares. Nosotros no nos enfocamos en fichar por fichar; no estamos en el concurso de ganar el ‘torneo de los fichajes’; nosotros lo que queremos ganar es el trofeo de campeón”, señaló Rojas apenas el 18 de julio.

Muchos bombazos, pocos títulos

Es imposible dejar de lado que los “campeonatos” de Alajuelense en el mercado de fichajes no se traducen en títulos al final de la temporada, los que realmente quieren todos. Y es que de los últimos seis torneos, en los que Agustín Lleida asumió como gerente deportivo de los erizos, el León apenas ganó un certamen nacional y uno de la Liga Concacaf.

Por su parte, Herediano y Saprissa conquistaron cada uno dos copas del balompié tico en este mismo periodo (2019-2022) y el Cartaginés una. Así mismo, en los morados también se colgaron una medalla dorada de Liga Concacaf en este mismo periodo (últimos tres años).

Dos de los movimientos más sonados de Alajuelense en los últimos tres años fueron los fichajes de Celso Borges (izquierda) quien volvió de Europa y Gabriel Torres (derecha) quien llegó del Pumas de México. Agustín Lleida (centro) fue el artífice de estas llegadas. (JOHN DURAN)

Es decir, que las grandes contrataciones no garantizaron trofeos para poner en las vitrinas y se quedaron solo como movimientos muy bien logrados para capturar a grandes figuras.

Incluso, la Liga fue líder en cuatro de los seis torneos que se realizaron desde que Lleida tomó el control de toda negociación en el club erizo, no obstante, solo en uno consiguió el objetivo que más disfrutan los aficionados.