Diputados llaman a no dejarse llevar por el discurso ‘de odio’ de Rodrigo Chaves

Diputados de oposición expresaron sus críticas al discurso de “odio” pronunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el pasado 2 de mayo en la Asamblea Legislativa. Al mismo tiempo, instaron a no caer en la estrategia del mandatario, quien, según ellos, intenta orientar el discurso político a su favor.

Los congresistas analizaron el discurso del mandatario este lunes en el plenario, señalando que, más que un informe de labores, parecía un discurso “populista” similar al de una campaña electoral. Lo describieron como carente de propuestas concretas, repleto de palabras amenazantes y con cifras que son refutables.

Luis Fernando Mendoza, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), comparó el discurso del mandatario con los pronunciados por Hugo Chávez en Venezuela, quien llamaba a defender su revolución, como insinuó Chaves, y señaló los riesgos para la democracia con el actual presidente.

“Le recuerdo que gobernar en democracia es educar, es promover puntos de confluencia con destreza y sabiduría, manteniendo la paz social de los gobernados.

“Con intimidaciones, gritos, reprimendas públicas, acoso mediático, ataques verbales, amenazas institucionales y acusaciones soeces, no se construye patria, no se labra la democracia; todo lo contrario, se bombardea populista y dictatorialmente los sagrados cimientos del ser costarricense”, señaló Mendoza.

Daniela Rojas, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), refutó la propaganda del mandatario sobre el país encaminándose hacia una economía de “jaguar”, en alusión al rápido crecimiento de los países asiáticos considerados como tigres.

Rojas afirmó que el crecimiento económico del país, que rondó el 4% entre los años 2022 y 2023, es el mismo que el registrado, en promedio, en Centroamérica y otros países, lo que indica más bien una desaceleración de la economía nacional.

Según Rojas, el mandatario llegó al Congreso a provocar, incitar, amenazar e, incluso, ofrecer castigar a los diputados como si fueran sus hijos a los que debe educar.

“No nos dejemos desviar de la discusión importante, no caigamos en discusiones sin fin y sin fondo. Muchos están deseosos de que esto sea así, quieren llevarnos a su terreno, a la chabacanería, a la superficialidad; porque hay quienes, con tal de tener a quién culpar, no les importa que no se avance en nada”, criticó Rojas.

Kattia Rivera, legisladora del PLN, recordó que, en solo dos años, Costa Rica abandonó el grupo de los diez países con mayor libertad de prensa y bajó al puesto 26. Atribuyó estas caídas a las “persecuciones y falta de transparencia” en la rendición de cuentas y entrega de la información pública por parte de los jerarcas del gobierno de Chaves.

Rivera refutó la afirmación del mandatario de que más de 16.000 familias se beneficiaron con una inversión de más de ¢180.000 millones en vivienda; expuso que este gobierno registra la entrega más baja de bonos de vivienda.

“Los datos nos muestran que se ha disminuido a 8.500 bonos anuales de vivienda entregados, significando un 44% menos de adjudicaciones que en gobiernos anteriores”, aseveró.

Gloria Navas, diputada independiente, dijo que el ataque personal recibido por parte del mandatario contrasta con su compromiso con la seguridad nacional. Navas señaló que, cuando hay insultos, las personas quedan descalificadas, incluso el mandatario.

Alegó que Chaves no abordó el tema de seguridad en detalle: “Los que fallan son ustedes. Si no hay policías en las calles, la violencia que sufre la ciudadanía no se controla”.

Navas también alegó que la pobreza y la falta de educación son caldo de cultivo para la delincuencia, lo cual Chaves no quiere entender, apuntó.

“Estoy dispuesta a defender a este país en todos los lugares que se requiera, pero hay que trabajar con los instrumentos democráticos”, dijo Navas.

Sobre el referendo que el mandatario impulsa, acotó que este instituto tiene controles y llamó a no manipular al pueblo con esa figura: “Preocúpese por mandar proyectos de ley correctos; los rechazados en esta Asamblea están malos y hay que corregirlos. Eso lleva su tiempo (...). La mayoría de asuntos que piensa someter al referéndum deben ser analizados y discutidos cuidadosamente por esta Asamblea. La Asamblea deberá rechazar la celebración de todos los referendos que proponga el Ejecutivo y obligarlos a recoger firmas si es necesario”.

Por su parte, la oficialista Pilar Cisneros, dijo que la mayoría de las expresiones de sus colegas de oposición son inconsistentes, vacías e hipócritas. “Muchos, enfocándose en la personalidad del presidente, lo cual me tranquiliza, porque si solo les preocupa la forma, están contentos con el fondo.

“¿Qué es lo que tanto les molesta de él: su franqueza, que los mira a los ojos para decirles las verdades, su popularidad, su gran capacidad para plantear las soluciones que aquí se postergan indefinidamente?”, ripostó Cisneros.