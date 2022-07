El fútbol nacional será competencia del Mundial Sub-20 Femenino

El 10 de agosto el mundo estará pendiente de Costa Rica porque se inaugura el Mundial Sub-20 Femenino. Ese día a las 8 p. m. la escuadra nacional debuta ante Australia y aunque parezca ilógico, la Copa del Mundo tendrá competencia del fútbol de la Primera División.

En el calendario que publica la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut), en su paǵina en Internet, se registra que el 10 de agosto San Carlos recibe a Saprissa a las 7:30 p. m. y Herediano enfrenta al Santos de Guápiles a las 8 p. m.

Ante esta situación, Rodolfo Villalobos, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefutbol), dijo que buscó una solución.

“Yo me comuniqué con los dos equipos y me han informado que los partidos van a ser trasladados a las 6 p. m. para que no choquen propiamente con la hora del debut de la Selección Sub-20 Femenina en el Campeonato Mundial”, aseguró Villalobos.

La Selección Sub-20 Femenina debuta el 10 de agosto ante Australia y esa misma noche San Carlos recibe a Saprissa y Herediano al Santos. (Foto cortesía Fedefútbol).

José Pablo Molina, encargado de prensa de la Unafut, manifestó que aún no ha sido notificados de la variante en esos compromisos.

“Los horarios están establecidos así porque los clubes los programaron, puede haber cambios como lo establece el mismo reglamento. Por el momento no me ha llegado ningún informe al respecto, pero sí se puede dar movimientos con esos juegos”, detalló Molina.

José Catoya, técnico de la Selección Nacional Sub-20, expresó que no le afecta si los juegos San Carlos ante Saprissa y Herediano contra Santos se disputan el mismo día del debut en el Mundial.

“Son situaciones que primero no me compete a mí decidir. Si se da, ya ha ocurrido en otros países. En México hasta con su selección adulta de hombres se ha dado el caso, juega la representación mayor masculina y se juega el campeonato de liga, no para”, aseveró.

Catoya es del criterio que si en la cancha actúa la Selección Mayor Masculina, no debería tener competencia y enfocar la atención solo en el combinado patrio y no en otros encuentros, pero no es lo mismo con un equipo de ligas menores, en este caso la Sub-20 femenina.

“Yo creo que si juega la Selección Mayor Masculina se debe parar cualquier otro partido que coincida con la fecha, pero por una categoría inferior no podemos parar el progreso, nuestras chicas deben seguir evolucionando. Si te dan una jornada de liga tiene que efectuarse porque son procesos distintos, por qué vamos a parar una categoría adulta por una juvenil, tiene que darse”.

Rodolfo Villalobos expresó que los dos compromisos del Torneo de Apertura no le quitarán atención al Mundial y más bien pidió a los aficionados que el 10 de agosto lleguen a apoyar a la Sub-20.

“Hacerle un llamado a la afición para que se hagan presentes, son precios sumamente cómodos y sabiendo lo que significa la fortaleza del Estadio Nacional, quisiéramos que este 10 de agosto a las 8 p. m. pudiéramos tener el estadio como si fuera a jugar una de nuestras selecciones mayores en partido eliminatorio”, recalcó.

El Mundial se disputará del 10 al 28 de agosto en los estadios Nacional y Alejandro Morera Soto de Alajuela.

Costa Rica integra el Grupo A e inaugurará la cita del orbe el 10 de agosto en el Estadio Nacional ante Australia, luego se medirá a España el 13 de agosto y cerrará la primera fase contra Brasil el 16 de agosto.