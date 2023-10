San Carlos vs. Alajuelense en vivo: La Liga visita a los ‘Toros del Norte’ en partido atractivo

Liga Deportiva Alajuelense visita a San Carlos a partir de las 7:30 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde, en Ciudad Quesada. El partido corresponde a la jornada 16 del Torneo de Apertura 2023 y será transmitido por Tigo Sports. Cuando este juego inicie ya se conocerá el resultado de lo que fue el pulso entre Cartaginés y Saprissa. Y es claro que los rojinegros quieren seguir presionando para darle caza al liderato del campeonato.

Un día antes, Alajuelense informó que Ian Lawrence fue sometido a una operación en el quinto metatarso (dedo pequeño) del pie derecho y que estará fuera entre seis y ocho semanas. La Liga no contará con él, pero está de vuelta Suhander Zúñiga, quien hace unos meses se sometió a ese mismo procedimiento.

“Estoy contento, agradecido con Dios, creo que para nosotros los jugadores es complicado volver de una lesión, ya que retomar ritmo, perderse lo que se hace es complicado, pero ya he jugado dos partidos y me he sentido mejor físicamente. A seguir trabajando, porque la competencia está muy buena y motivado”, expresó Suhander Zúñiga.

Pareciera muy probable que para este partido reaparezca Celso Borges en convocatoria, quien acaba de ser incluido entre los mejores 100 volantes del mundo en un estudio elaborado por CIES Football Observatory.

También podría ser un partido en el que el contención panameño Edward Cedeño sume más minutos con el primer equipo de Alajuelense.

Después de quince partidos disputados, Liga Deportiva Alajuelense tiene 33 puntos, mientras que San Carlos es penúltimo en la tabla, con 11 unidades.

San Carlos y Liga Deportiva Alajuelense se topan este 21 de octubre en el Estadio Carlos Ugalde. (Mayela López, José Cordero y Prensa San Carlos)

San Carlos viene de perder contra Cartaginés y por cómo se dio ese resultado, Luis Marín expresó que en este poco tiempo trabajaron la parte mental, de levantar la parte anímica y lo táctico lo alistaron con videos.

“Cuáles son sus virtudes, sus defectos, qué es lo que intentan hacer en la cancha como en ataque, qué es lo que vamos a proponer nosotros y aunque el espacio es pequeño para trabajar en cancha porque no hay ese espacio para trabajar más de lo que vimos en el video, pero explicarlo. Hay que cambiar el chip rápidamente, cuando se juega tan seguido no hay espacio para quedarse en el duelo”, expresó Luis Marín.

La Liga alzó la voz y pidió a la Unafut que los comisarios sean igual de estrictos en todos los estadios, tal y como lo son en los juegos de Alajuelense en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El encargado de referirse a este tema fue el gerente general de Alajuelense, Ricardo Chacón. Lo hizo en los micrófonos de las radios con derechos de transmisión antes del partido anterior, en el que la Liga derrotó 2-0 a Pérez Zeledón y fue tras una consulta por lo que vivieron unos asociados que se vistieron de fantasmas y que fueron sacados del estadio por parte de la seguridad.

Estas son parte de las declaraciones emitidas por Ricardo Chacón:

“Nos disculpamos, estuvimos con ellos, los recibimos y las disculpas de la organización y la seguridad privada. Seguimos sintiendo que el reglamento no es igualitario, como que somos el conejillo de indias y que todas las sanciones las ponen en práctica en este estadio (Morera Soto).

“No se mide igual, todo lo que ha pasado aquí, ha pasado en todos los estadios y le pedimos a la Unafut que seamos igualitarios en ese tipo de sanciones, de suspensiones, no están siendo consecuentes porque en unos estadios sí se hace y en otros no. Aquí se ponen en la letra menuda de la reglamentación y ha habido un perjuicio”.

“Estamos de acuerdo que está en el reglamento (no usar máscaras), pero eso en otros estadios se ha hecho durante mucho tiempo y no ha pasado nada”.

“Hemos conversado y esperamos como organización que de veras sean más consecuentes las autoridades y que se mida todo con la misma vara, porque no nos están midiendo con la misma vara, nos están perjudicando”.

“El tema no es lo económico, es que sentimos de manera directa afectación por parte de los comisarios, que hacen bien su trabajo, porque ven un montón de anomalías que en otros estadios no las ven”.

“Nos están afectando, nos están perjudicando y no entendemos por qué esa fijación de parte de los comisarios, de las autoridades y los tribunales que nos siguen afectando. Esperamos que nos midan con la misma vara y en las instancias finales que sean así. Todo lo que ha sucedido aquí sucede en otros lugares y la única organización deportiva afectada es Liga Deportiva Alajuelense”.

“Hemos sido muy afectados en este torneo por decisiones, por informes (...) y vienen las instancias finales. Lo único que pedimos es un manejo igualitario para todos”.

“No hemos recibido ningún tipo de comunicación y yo creo que hace rato fue, no sé por qué duran tanto las instancias. Para castigar duran un día, pero para esto vea, llevamos como un mes. Pedimos equidad en el manejo del reglamento, de la interpretación, no se ha dado y nos están afectando. Esperamos que tomen consciencia”, afirmó el gerente general de Alajuelense, Ricardo Chacón.

