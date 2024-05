Saprissa vs. San Carlos en vivo: La fiesta se vive en la ‘Cueva’ y los morados apuntan a la final

El Deportivo Saprissa tiene pie y medio en la final de la segunda fase del Torneo de Clausura y solo debe ratificarlo esta tarde contra San Carlos. Morados y norteños se enfrentan en el juego de vuelta de las semifinales a las 5 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa. El cuadro local tiene la ventaja, tras ganar 0-1 el encuentro de ida el jueves pasado con anotación de David Guzmán. A Saprissa le basta el empate para avanzar y jugar la final contra Alajuelense, que el sábado anterior, en la definición desde el punto de penal, se impuso a Herediano.

Estadio lleno Copiado!

Saprissa tendrá lleno total esta tarde contra San Carlos. Los morados recomiendan a los aficionados llegar temprano al estadio y estar al menos tres horas antes de que inicie el compromiso. Luis Marín, técnico de San Carlos, comentó que, si bien entienden que el estadio estará lleno, los seguidores no entran a la cancha y que ahí son 11 contra 11. Asimismo, fue enfático en decir que si no creyeran que podrían ganarle a Saprissa, no harían el viaje. Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa, señaló que él tiene un equipo maduro, donde todos entienden su rol y están conscientes de que, si bien llevan una ventaja, no es suficiente para darse por clasificados.

Semifinales entre ambos clubes Copiado!

Es la segunda vez que Saprissa y San Carlos se enfrentan en una instancia de semifinales. La anterior fue en el Verano 2011, donde los sancarleños lograron avanzar. El marcador en esa ocasión quedó 3-2 a favor de los norteños. En cuanto a los entrenadores, esta es la tercera vez que ambos estrategas enfrentan una serie de estas: Vladimir Quesada ganó dos series y Luis Marín una.

Saprissa derrota a San Carlos en la búsqueda por llegar la final 🔥



⚽ Los morados golpearon primero y se proponen conquistar la 40 y el Tetra: https://t.co/8UJ1QsEtJP#UNAFUT #LigaPromerica #C24 pic.twitter.com/Jt4csG7upC — UNAFUT (@UnafutOficial) May 17, 2024

San Carlos con todo en contra Copiado!

San Carlos llega contra la pared a su duelo frente al Deportivo Saprissa, no solo porque perdió en su campo 0-1 el jueves pasado, sino porque Saprissa es un rival muy difícil de doblegar en su cancha. Saprissa tiene 22 juegos invictos en su estadio. Solo perdió 1 juego de los últimos 54 partidos de local. 19 encuentros sin perder, ya sea de local o de visita. San Carlos no gana en Tibás desde hace 11 años y 4 meses.

David Guzmán tiene en ventaja al Deportivo Saprissa, tras anotar el gol de la victoria 0-1 el jueves pasado en San Carlos. (Jose Cordero)

Los árbitros del juego Copiado!

Pablo Camacho fue designado como árbitro central del juego entre Saprissa y San Carlos. Estará acompañado por Octavio Jara como asistente 1 y Luis Granados como asistente 2. El secretario arbitral es David Gómez.

Pablo Camacho es el encargado de dirigir el partido de esta tarde a las 5 p.m. entre el Deportivo Saprissa y San Carlos.

Qué pasa si la serie queda empatada Copiado!

Si San Carlos gana el partido con marcador de 0-1, la serie quedará empatada y esto dice la Unafut para resolver al ganador. Si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera: Se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga). Si la prórroga termina empatada, se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal.

Último entrenamiento