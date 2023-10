Edward Cedeño, el fino contención juvenil de Alajuelense que suple a Daniel Chacón

Liga Deportiva Alajuelense había contemplado dentro de su planificación que el panameño juvenil Edward Cedeño empezaría a tener más participación en el primer equipo, sin sospechar que unos meses después sería él quien levantaría la mano ante la dura lesión de Daniel Chacón.

Fue el 1.° de agosto cuando La Nación dio a conocer que Alajuelense había inscrito a Edward Cedeño como uno de sus futbolistas para la Copa Centroamericana de Concacaf. Eso evidenciaba que los rojinegros querían empezar a darle rodaje al futbolista de 20 años.

Edward Cedeño sumó sus primeros minutos con la Liga en la visita a Grecia en el Colleya Fonseca. En ese partido, el panameño relevó a Aarón Suárez en el minuto 81.

Andrés Carevic expresó ese día que Edward Cedeño venía trabajando bien y que fue uno de los cachorros que hicieron pretemporada con el equipo de la máxima categoría.

“Es importante para la institución que un jugador más de nuestra cantera participe en el primer equipo. Es un jugador que juega de contención y que tiene mucho despliegue físico y es fuerte. Tiene características más defensivas que ofensivas y seguiremos dándole seguimiento”, expresó Andrés Carevic en ese momento.

Luego llegó esa serie de cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf entre Alajuelense y Cartaginés. Daniel Chacón se lesionó en el juego de ida, en el Fello Meza, y para el partido de vuelta, Edward Cedeño apareció de nuevo, al sustituir a Celso Borges en el minuto 77.

El primer partido como titular de Edward Cedeño con Alajuelense fue en la semifinal del Torneo de Copa contra Guanacasteca. Ahí jugó como si tuviera mucho tiempo de hacerlo junto a Michael Barrantes.

Mientras que el miércoles anterior, reemplazó a Barrantes en el triunfo rojinegro contra Pérez Zeledón. En ese encuentro, Edward Cedeño ingresó en el minuto 76.

“Prácticamente está incorporado con el primer equipo, casi no ha jugado en sub-21 por la baja de Daniel Chacón. Ya lo incorporamos como nuestro cuarto volante, tenemos a Michael Barrantes, Celso Borges, Alex López y lo incorporamos a él. Viene trabajando fuerte desde la temporada pasada”, indicó Andrés Carevic.

Además, el técnico de la Liga indicó que Edward Cedeño debe seguir trabajando duro como lo viene haciendo, con mucho esfuerzo para ganarse los minutos que se merece.

Muchos aún no saben de dónde salió, pero es claro que de primera entrada está aprovechando la oportunidad.

Aquel temor que sentían los aficionados liguistas motivado por la duda de cuánta falta haría Daniel Chacón, Edward Cedeño se está encargando de borrarlo, porque se desenvuelve con mucho aplomo.

No se complica, juega a dos toques con rapidez, pues recupera el balón y de inmediato lo sirve. El futbolista que mide 1,88 metros tiene proyección, es técnico, cuenta con velocidad y buen pie.

“Soy Edward Cedeño, jugador de Liga Deportiva Alajuelense, me destaco en la posición como volante defensivo, tengo 20 años y soy panameño. Hace un año llegué a la Liga y gracias a Dios me están saliendo las cosas bien”, expresó el propio futbolista hace unos días a través de la oficina de comunicación de la Unafut.

El contención que tiene contrato con la Liga hasta mediados de 2024 contó que le resultó muy fácil incorporarse con el grupo, porque se lleva muy bien con todos.

“Toda mi familia vive en Panamá y yo estoy aquí solo. La primera vez que llegué aquí y fue mi primer entrenamiento, me acerqué mucho a nuestro capitán de la U-20, Jossimar Gómez —el nieto de Mauricio Montero— y él me guió, me incorporó al grupo y todo fue más fácil”.

Recordó que él estuvo en el Premundial Sub-20 con la Selección de Panamá y aunque no lograron la clasificación, esa experiencia fue importante para él, para abrirse camino y para atrapar la atención de Alajuelense, porque fue ahí donde los manudos le pusieron el ojo a este talento canalero.

“Solo estuve en ese proceso, luego me llamaron a la Sub-23 para el Torneo Maurice Revello en Francia. Me sentí muy contento cuando vi el llamado, me ilusioné e iba muy positivo, sabía que ahí podíamos quedar campeones”.

Al atender a La Nación, Edward Cedeño recordó que surgió el interés de los rojinegros tras verlo en ese Premundial Sub-20, él pensó que esta oportunidad no podía dejarla escapar.

“Salió la oportunidad de venir al alto rendimiento y acepté porque vi que Liga Deportiva Alajuelense tiene muy buena estructura y que me iba a permitir superarme. En este tiempo he crecido mucho mentalmente y estar lejos de mi familia no es fácil, pero a la vez me permite crecer y ellos saben que en la Liga es donde mejor puedo estar. Y no soy el único panameño en el equipo; acá estoy con Freddy Góndola, con Kenia Rangel y con Natalia Mills, que me pasan alentando”, manifestó.

Hoy considera que está viviendo un sueño, al igual que otros jóvenes de la cantera que poco a poco van sumando minutos, y que de paso ellos sirven de motivación para los otros cachorros, para que vean que sí se puede llegar mientras que pongan ganas como a diario lo hacen y que a la vez sean pacientes, como ellos.

“Nosotros vivimos con esa ilusión de ganarnos minutos y poco a poco lo vamos logrando. En mi caso, me siento muy cómodo al estar al lado de alguien experimentado como Michael Barrantes. Siempre me da detalles, igual que Joel Campbell, que me da consejos”, aseguró Edward Cedeño.

“Sigo mejorando, llegué hace un año al CAR y sigo creciendo. Desde que llegué aquí me puse un objetivo muy claro de que quería llegar al primer equipo, me gusta este club y daré todo, lo mejor de mí”.

También afirmó que se siente muy privilegiado al poder aprender a diario de jugadores de mucha experiencia como Celso Borges, Michael Barrantes y Alex López en ese puesto.

Alajuelense visitará este sábado a San Carlos, a partir de las 7:30 p. m., en el Estadio Carlos Ugalde.

Así va el Torneo de Apertura 2023

