Róger ‘Ro-Ro’ Rojas hace promesa a su hijo en medio de su lucha contra enfermedad

El hondureño Róger Ro-Ro Rojas Lazo no pudo contener las lágrimas hace cinco meses cuando anunció su retiro del fútbol debido a problemas de salud, sobre los cuales no quiso ahondar en su momento. Pidió respeto a su privacidad y a la de su familia.

Aunque había firmado con el Puntarenas FC después de su paso por Alajuelense, Cartaginés y Sporting FC en el país, no pudo jugar ni un minuto con el equipo porteño. Sin embargo, el club no lo abandonó y en la actualidad es asistente técnico del entrenador Géiner Segura de cara al Torneo de Apertura 2023, que inicia este martes ante el Pérez Zeledón.

Róger habló sobre su estado de salud actual en el programa Deportes del Puerto, en Radio Puerto TV, donde confesó su deseo de volver a las canchas y quedarse a vivir en el país.

“La verdad es que mi salud ha ido mejorando, gracias a Dios. Aquí en Costa Rica la salud es muy buena, he tenido muchos ángeles que me han ayudado muchísimo. Los doctores, las enfermeras y todo el personal han sido muy amables conmigo en el hospital y también aquí en Puntarenas, y eso me ha ayudado mucho”, indicó Rojas en la entrevista.

El delantero catracho manifestó que en nuestro país encontró un corazón solidario con él y su familia, y han entendido su situación médica, respetando su intimidad pero brindando un gran apoyo que los llena de tranquilidad y esperanza para volver a jugar al fútbol.

“Tengo mucha fe de que el próximo año, tengo mi fe intacta de que el próximo año me pondré mis tacos y volveré a jugar. Le digo a mi hijo (Róger Francisco,) que voy a volver a jugar, tengo guardados mis tacos y no me los he vuelto a poner hasta que me digan ‘ya puedes, Róger’. Ahí están guardados, esa es mi fe”, añadió.

Sin forzar las cosas

El ariete de 33 años recordó que antes de saber la noticia de que no podía jugar por motivos de salud, estaba inquieto porque no entendía por qué el tema del permiso de migración no salía, pero al conocer el parte médico comprendió que Dios estaba actuando en su vida.

“Yo soy muy creyente y me pongo a pensar: jugaba, no jugaba, que los papeles y que más días, más días, y era Dios que me estaba diciendo ‘no podés jugar ahorita’. A veces uno quiere forzar las cosas, y ese fue el mensaje y la enseñanza que me dejó mi Dios, las cosas no hay que forzarlas, y era porque me estaba cuidando de algo que podía ser peor, por eso Dios es maravilloso con uno”, recordó.

“En este proceso que estoy atravesando, uno se da cuenta de que tienes que aceptar las cosas que Dios le pone porque hay una razón, un por qué. Yo estaba forzando jugar, jugar y jugar, pero Dios me estaba protegiendo y decía no, no, no. Al final, Dios es tan perfecto y no se equivoca, todo lo que pasa es para bien”, declaró.

Róger, en la entrevista, aseguró que antes de conocer su problema de salud, tuvo la oportunidad de volver a Honduras, que hubo interés de varios clubes, pero tomó la decisión de quedarse, hacer un buen torneo en el Puntarenas FC y continuar jugando en Costa Rica.

“A mí me gusta mucho el fútbol de Costa Rica. Hablaba con mi esposa que tenía una cuenta pendiente en Costa Rica, yo le dije que si me iba, quería irme como vine, con la frente en alto. Entonces se me dio la oportunidad de venir a Puntarenas FC y no lo pensé mucho. Sucedió esto de lo de mi salud, uno va con una idea y pasa otra cosa”, destacó.

Pero Rojas además tiene como objetivo sacar la ciudadanía costarricense y quedarse a vivir en nuestro país. Destacó el sistema de salud y la educación como factores que ha tomado en cuenta para una decisión tan trascendental en su vida.

“Nos gusta mucho el país. Ustedes tienen muy buen seguro social, a mí me han ayudado mucho y hoy estoy aquí parado gracias a Dios y gracias al hospital, a los médicos, y es la verdad. Eso ha influido mucho, a mi esposa le gusta mucho el país, y también está el tema de la seguridad. La idea es quedarnos a vivir aquí en Costa Rica”, aseveró.