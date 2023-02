‘Oren por mí', implora entre lágrimas Róger Rojas a las aficionados

En medio de la conversación, el delantero hondureño Róger Rojas no puede contener las lágrimas. Respira hondo y piensa cada una de sus palabras, luego de dar a conocer este lunes que se retirará del fútbol momentáneamente para someterse a un procedimiento médico.

La noticia no solo conmocionó a sus compañeros del Puntarenas FC, sino también al resto del fútbol nacional, que reconoce en el RoRo a un delantero letal, que mostró sus mejores virtudes en el Liga Deportiva Alajuelense, antes de jugar para el Cartaginés, Sporting FC y firmar para el Torneo de Clausura 2023 con el Puntarenas FC

“Quiero decirle al público en general, tanto de Honduras como de Costa Rica, que he tomado la decisión de poner una pausa a mi carrera futbolística por motivos de salud. Espero primero en Dios que muy pronto pueda volver a las canchas”, declaró Rojas en un video proporcionado por la Unafut.

Hondureño Róger Rojas debe retirarse del fútbol para someterse a un procedimiento médico

Con cada palabra Róger, respira hondo, su voz se quiebra, baja la cabeza y sus ojos rojos delatan su tristeza y hasta temor al enfrentar una situación médica. Por ello prefiere guardarse, de momento, cuál es su padecimiento y pide privacidad para él y su familia.

“Para mí es difícil, porque el fútbol es mi pasión, pero hoy por hoy están mis hijos, mi esposa, mis padres y hoy el fútbol está en un segundo plano. Hoy primero está mi vida y mi salud. Lo estoy tomando como un reto más que me pone Dios y sé que voy a seguir adelante”, declaró Rojas en el video

Vestido con la camiseta naranja del Puntarenas, baja su cabeza, su mirada se queda fija y confiesa que su familia es su principal apoyo. También agradeció la ayuda de su actual equipo que en este momento tan difícil no le dio la espalda, ni como jugador, ni como un ser humano.

“Espero salir de esto y así va a ser. A las personas les pido respeto para mi esposa, mis hijos, mis papás. A todas las personas les pido algo muy especial: que oren por mí, oren por mi familia y espero pronto, si es la voluntad de Dios, volver a jugar al fútbol que es mí pasión”, añadió Rojas.

El delantero catracho reiteró el agradecimiento a la junta directiva del PFC encabezada por los dueños del equipo Raymond y Felipe Medina, a la presidenta Silvia Bolaños, así como a sus compañeros de club y cuerpo técnico, quienes le han mostrado solidaridad a él y su familia.

“Me han dado un apoyo increíble, me dieron su apoyo moral en este momento, cuando más lo necesito. No es fácil decir no voy a jugar futbol. Explicarle a tu hijo, ahorita papá no puede, es difícil pero estoy agradecido con Dios por llegar a Puntarenas”, confesó Rojas.

Róger también indicó que la familia del fútbol costarricense se unió para apadrinarlo, hacerle sentir que no está solo, como el caso de la presidenta de la Unafut, Vicky Ross, quien le comentó que están a su disposición para ayudarlo en todo momento para lo que necesita, así como a su familia.