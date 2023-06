Puntarenas FC tendrá al hondureño Róger Rojas en el banquillo

El delantero hondureño Róger Rojas tendrá la oportunidad de estar en el banquillo del Puntarenas FC para el Torneo de Apertura 2023, luego de tener que dejar el fútbol repentinamente en febrero pasado para someterse a un procedimiento médico.

Para el artillero catracho, quien firmó con los porteños la campaña anterior pero no pudo jugar un solo minuto debido a una situación médica, será una gran oportunidad de continuar vinculado al fútbol y aportar su experiencia tras su paso en nuestro país por Alajuelense, Cartaginés y Sporting.

Según supo La Nación, el RoRo será asistente técnico del estratega Geiner Segura para el Apertura 2023; así lo confirmó desde Honduras Diario Diez. Los porteños desean aprovechar la experiencia y los conocimientos de RoRo, quien además jugó en Arabia Saudita, Azerbaiyán, México y Colombia.

Incluso Róger Rojas ya empezó a laborar en el cuerpo técnico al seguir muy de cerca a su compatriota César Romero, quien fue fichado por el cuadro porteño después de su paso por la Real Sociedad de Honduras.

Tanto el hondureño de 33 años, como el exvolante del Saprissa Amado Lobo Guevara, fueron consultados sobre las características de Romero para ficharlo para la próxima campaña. Es un volante ofensivo de buena técnica y con buen remate de media distancia.

Duro momento

Róger Rojas fue anunciado como jugador del Puntarenas FC en octubre de 2022, tras quedar fuera del Sporting FC y se esperaba que recuperara su olfato goleador en el conjunto porteño.

Sin embargo, el 13 de febrero de 2023, el propio jugador anunció que se iba a retirar del fútbol para someterse a un procedimiento médico, aunque en su momento no quiso dar a conocer de qué se trataba y pidió respeto de los medios de comunicación por el momento que atravesaba.

“Espero salir de esto y así va a ser. A las personas les pido respeto para mi esposa, mis hijos, mis papás. A todas las personas les pido algo muy especial: que oren por mí, oren por mi familia y espero pronto, si es la voluntad de Dios, volver a jugar al fútbol, que es mi pasión”, comentó Rojas al dar a conocer la noticia a los medios de comunicación.

Posteriormente, el 27 de febrero, antes de un partido entre el PFC y Alajuelense, en el estadio Lito Pérez, Rojas recibió un reconocimiento de ambos clubes, que le realizaron un sentido homenaje, mientras los aficionados corearon su nombre.

“Fue un bonito momento, un gesto muy bonito de parte de las dos instituciones que se pusieron de acuerdo, y gracias a Dios pudo estar mi esposa, mis hijos y mi papá, que vino desde Honduras sin saber que estaba este homenaje”, declaró Rojas en aquella fecha.

Ese mismo día expresó que su deseo era continuar ligado al fútbol y que estaba estudiando para conseguir su licencia de entrenador y aportar su experiencia en el cuadro porteño.

“Estoy viendo si puedo empezar con la licencia D, pero parece que a los jugadores y exjugadores los ponen en la C. También me gusta la dirección deportiva. En el Puntarenas FC, la directiva me ofreció empezar en las ligas menores, fíjese y como le digo, los planes que tiene Dios para uno son mejores y realmente me están abriendo más opciones, más puertas”, declaró Rojas entonces.