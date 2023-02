‘Se me vinieron lágrimas’: Róger Rojas confesó lo que sintió cuando afición de Alajuelense lo coreó

Ya se había acabado el partido en el que Puntarenas FC derrotó 1 a 0 a Alajuelense con el cabezazo de Asdrúbal Gibbons.

Róger Rojas permanecía en el Lito Pérez. De hecho, el dedicado del partido, que recibió un homenaje por parte de los dos equipos y que hizo el saque de honor fue uno de los últimos en marcharse de la ‘Olla Mágica’.

A él le parece increíble todo el respaldo que ha recibido de Puntarenas en esta prueba difícil, porque no llegó a jugar un solo partido con los chuchequeros y tuvo que hacer una pausa en su carrera por una situación de salud, sometiéndose a un tratamiento, sin saber si podrá volver a jugar o no.

Su agradecimiento con el Puerto es tan grande como ese gran cariño que le tiene a Alajuelense y así lo ratificó en los micrófonos de Teletica Radio y de Columbia, al conceder esta entrevista.

¿Qué le pareció el homenaje que le hizo Puntarenas y Alajuelense?

La verdad que fue un bonito momento, un gesto muy bonito de parte de las dos instituciones, que se pusieron de acuerdo y gracias a Dios pudo estar mi esposa, mis hijos y mi papá que vino desde Honduras, sin saber que estaba este homenaje.

Él vino a visitarnos en este momento y gracias a Dios que pudo estar presente, porque él ha sido una persona muy importante en mi carrera y gracias a Dios que pudo ver ese acto bonito.

Ahora que estaba hablando con él me comentaba que cómo me quieren en Costa Rica, que qué bonito, qué increíble.

Y es en todos los clubes...

Sí, fíjese, la verdad que han mostrado mucha solidaridad en estos momentos. Puntarenas y la Liga hicieron un gesto muy lindo. A la gente la conmovió y en personal a mí, que me lo dieron. Nada más tengo palabras de agradecimiento.

¿Cómo está, cómo se siente?

Yo me siento muy bien, gracias a Dios muy fuerte, muy positivo, con mucho ánimo. Yo le he pedido a Dios que me dé mucha fuerza, fortaleza mental, fortaleza espiritual. Yo necesito estar fuerte, porque son pruebas que Dios nos pone, que por algo son.

Así que yo he tomado esto con buen ánimo, porque no puedo sentirme derrotado, porque creo que tengo muchos motivos. Tengo dos hijos que están pequeños y tengo que salir adelante, mi esposa, mis papás y quiero ser un ejemplo para mis hijos, para que se den cuenta que en momentos difíciles también se puede salir adelante.

Sabemos que no quiere profundizar en lo que está pasando, pero en general, ¿cómo va todo ese proceso?

Como usted lo dice y yo lo recalqué, quiero agradecerles a ustedes, a la prensa, porque creo que ha sido una situación muy personal, pero también quiero agradecerles a ustedes porque no han insistido.

Han respetado y aprovecho también la oportunidad para darles las gracias. Me he sentido muy bien, voy en el proceso al pie de la letra.

Siempre he sido disciplinado y ahora voy a hacerlo aún más. Por ese lado estoy muy bien, muy contento y feliz de estar aquí, con ese pesar de no poder jugar, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Nada más eso y agradecerles nuevamente.

¿Con el tratamiento ya se sabe si podrá volver a jugar, o si tomará otro camino en el fútbol?

Mire, hasta el momento no podría decirle, porque usted sabe que las medicinas y los doctores pueden decir una cosa, pero el de arriba es el que tiene la última palabra.

Yo le puedo decir a usted un mes y si Dios dice mañana ya estás, entonces no puedo responder. Ahorita estoy en un proceso que debo tener mucha disciplina.

Dios ya está haciendo la obra, porque muchas personas están orando por mí y ya lo estoy sintiendo. Me siento con un espíritu muy fuerte, muy positivo y eso viene de todas las oraciones.

Aquí pasa cualquier cantidad de futbolistas extranjeros en el campeonato nacional, pero usted tiene una marca importante, principalmente por la cantidad de goles con Alajuelense. ¿Le sorprendió que todas las aficiones, de todos los equipos, lo apoyan en este momento?

Fíjese que cuando vine en diciembre de 2017 jamás me imaginé todo esto que iba a vivir. Solamente le puedo dar gracias a Dios y a mis papás, porque esas fueron las enseñanzas que me dieron ellos, siempre ser respetuoso, ser amable y yo creo que por ahí eso la gente en Costa Rica lo ha visto.

Obviamente que los goles son amores y creo que con la Liga hice muchos goles y la gente se quedó con esa imagen mía. Donde voy, créame que siempre recibo buenas vibras, ya sea de saprissistas, heredianos y mucha gente aquí en el Puerto me decía que viniera.

El fútbol y Dios me han dado muchas cosas, una esposa maravillosa, unos hijos bellos, pero el fútbol me ha dado cosas increíbles y yo le doy gracias a Dios de que no me equivoqué de deporte, porque este deporte es muy bonito.

Haces muchos amigos y la verdad, Costa Rica es un país maravilloso, me han recibido muy bien, me han tratado muy bien y qué les puedo decir... Pura vida, nada más.

Más allá del homenaje, ¿qué sintió al ver a los aficionados de Alajuelense que estaban coreándolo?

Mi esposa me enseñó unas imágenes por ahí cuando pasó eso y solo se me vinieron lágrimas, fíjese.

Porque wow... En ese momento cuando escuché mi nombre me imaginé cuando estaba vestido de rojinegro, todas las alegrías, todo lo que viví ahí con la institución de Alajuelense. Eso se me vino a la mente, la verdad.

Todos los goles, todos los partidos, las celebraciones, los viajes. Y la verdad que estoy muy agradecido, porque los manudos siempre han sido muy especiales conmigo.

¿Es una de las instituciones a las que le guarda más cariño?

Sí, la verdad es que yo le tengo mucho amor a Olimpia y a la Liga Deportiva Alajuelense. Son dos instituciones muy especiales y también ahorita a Puntarenas por esto que han hecho por mí.

Imagínese, no jugar un partido y todo lo que han hecho. Eso habla muy bien de la institución, habla muy bien de la directiva y también tiene un lugar muy especial en mi corazón.

¿Se quiere quedar a vivir en Costa Rica?

Esa es la idea, la verdad, me gusta mucho. Muchas personas se me han acercado, gracias a Dios, he sido una persona muy bendecida, para ayudarme en muchos aspectos y esperemos que podamos hacer muchos proyectos.

Costa Rica es un país donde nos han tratado muy bien y esa es una de las posibilidades, quedarnos aquí.

Silvia Bolaños de Puntarenas decía que mientras usted esté en este proceso de salud lo van a acompañar en lo académico y ella lo ve en algún momento como entrenador de liga menor en el Puerto. ¿Va a iniciar ese proceso de formación académica para ser entrenador?

Sí, de hecho ya estoy en lista de espera para iniciar la licencia. En este caso estoy viendo si puedo empezar con la licencia D, pero parece que a los jugadores y exjugadores los ponen en la C. Estamos averiguando, pero quiero prepararme académicamente.

Me gusta mucho estudiar, de hecho en Honduras dejé mi carrera (Derecho) a medias. Voy a sacar eso y voy a ver si saco también lo de dirección deportiva que me gusta mucho.

¿Le gustaría quedarse en el Puerto, le gustaría empezar por ligas menores?

De hecho la directiva del club me ofreció eso, fíjese y como le digo, los planes que tiene Dios para uno son mejores y realmente me gustaría, porque imagínese, me están abriendo más opciones, más puertas.

Siempre les digo a mis hijos y a mi esposa que soy bendecido y créame, soy bendecido, gracias a Dios.

¿Se ve como entrenador o como gerente deportivo?

Mire, sinceramente como en la parte más administrativa, pero voy a sacar lo de entrenador porque uno nunca sabe, verdad, como decía el Chelato Uclés, que en paz descanse. Así que voy a prepararme y al final que Dios tome el control de todo.