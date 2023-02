A Róger Rojas se le quebró la voz en emotivo homenaje de Puntarenas y Alajuelense

Si el partido en sí ya resultaba más que atractivo, Puntarenas FC y Alajuelense se lucieron al rendirle homenaje y dedicarle el juego a Róger Rojas.

Fue un momento muy emotivo para el atacante hondureño que se vio obligado a ponerle una pausa a su carrera como futbolista para atender una situación de salud, la cual él prefiere mantener en reserva.

Con un nudo en la garganta, Ro-Ro sentía una emoción especial.

“Algo muy bonito, le doy gracias a Dios, cosechando lo que hemos sembrado, entonces creo que Dios siempre nos pone ángeles y este país ha sido muy lindo con mi familia y conmigo y se ve reflejado”, expresó Róger Rojas en Tigo Sports.

Pateó el balón en el centro del campo, antes de que empezara el duelo, pactado para las 5:15 p. m., en la ‘Olla Mágica’.

Entre lágrimas Róger Rojas a las aficionados: ‘Oren por mí'

Pero antes de que eso ocurriera, Róger Rojas tomó el micrófono y se dirigió hacia todas las personas presentes en el Lito Pérez.

“Gracias a Puntarenas y a mi querida Liga Deportiva Alajuelense (se le entrecortó la voz y guardó silencio, mientras desde las gradas lo ovacionaron).

De forma automática, los liguistas empezaron a cantarle: “Y dale, dale, Ro-Ro, oh, oh, oh... Y dale, dale Ro-Ro, oh, oh, oh (...)”.

Mucha fortaleza Roro querido. ❤️🖤 pic.twitter.com/Ld8pcKTw0y — Alajuelense Oficial (@ldacr) February 26, 2023

“Agradecerle a mi esposa Alejandra, a mis hijos Róger Francisco y Sara y a mi papá, Aníbal Rojas que está aquí. Papá, te digo, volveremos más fuertes, tengo fe, Dios es bueno y esto es algo bonito, que vos te des cuenta de que aquí al Ro-Ro lo quieren. Bendiciones para todos, gracias”, exclamó en ese instante.

Su equipo actual, Puntarenas FC, lo ha apoyado en todo mientras atraviesa esta situación, en la que la prioridad es su salud.

Verse en el centro del campo provocaba una serie de sentimientos en Ro-Ro, máxime que también se topaba con Alajuelense.

Ahí él tiene muy buenos amigos, entre ellos, uno de toda la vida, como su compatriota Alex López. De hecho, el volante rojinegro pidió poner en oración al atacante.

Róger Rojas le guarda un cariño especial a la Liga. Nunca lo ha ocultado y no podía ser de otra forma.

Fue el primer club con el que jugó en territorio nacional, un equipo en el que de verdad rompió las redes. Y a punta de anotaciones se ganó a la exigente afición de Alajuelense.

Como siempre lo ha dicho el propio Ro-Ro cuando da declaraciones: “Goles son amores”.

Desde las gradas, porteños y liguistas se unieron en aplausos para ese hombre que anhela que Dios le conceda la oportunidad de volver a jugar fútbol, pero principalmente, de gozar del gran privilegio que es tener salud.

“Primero quiero agradecerle a Dios, a mi familia y a todos los que conforman el Puntarenas FC por el apoyo brindado. Me siento muy triste por lo que estoy viviendo, pero confiado en Dios que en algún momento pueda volver a jugar al fútbol que es mi pasión”, indicó Róger Rojas el pasado 13 de febrero, cuando se dio a conocer su situación.

Ro-Ro, quien en nuestro país jugó para Alajuelense, Cartaginés y Sporting FC antes de fichar para Puntarenas FC, solicitó no dar a conocer su diagnóstico para no generar especulaciones.

Además, afirma que se quiere enfocar única y exclusivamente en atender su salud.

Tras el procedimiento médico, Rojas tendrá un tiempo de recuperación de tres meses.

Luego de ese periodo será evaluado médicamente, donde se determinará si el artillero puede volver a las canchas.