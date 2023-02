Un enmascarado hizo añicos el invicto de Alajuelense

Después de largas semanas sin jugar, tras sufrir una seria lesión en la cabeza que le obligó a llevar una máscara en su rostro, el defensor Asdrúbal Gibbons se convirtió en el héroe del compromiso al superar a la defensa de Alajuelense para anotar el 1-0 para el Puntarenas FC, con lo que acabó con el invicto rojinegro en el Torneo de Clausura 2023.

Gibbons, quien en la campaña anterior marcó ocho tantos y fue el goleador del conjunto arenero, se aprovechó de un centro de Rodrigo Garita desde la derecha y martilló con su cabeza para marcar el único tanto del compromiso al minuto 90 y ponerse la capa que llevan los héroes legendarios de las historietas como el Zorro o Batman.

“Aquí el héroe es la institución, es un trabajo de todos. El gol fue un trabajo grupal, yo no tomé la pelota y me fui de cancha a cancha. Queríamos los tres puntos y gracias a Dios se nos dieron los tres puntos gracias al trabajo de todo el equipo”, comentó Gibbons.

Asdrúbal Gibbons, quien perdió la máscara en la celebración de su anotación, festeja junto a sus compañeros. (JOHN DURAN)

El corpulento zaguero aseguró que aprovechó los despistes de la zona defensivas rojinegra.

“Desde el primer tiempo, cuando se cobró el primer tiro de esquina le dije a (Daniel) Quirós que no me estaban marcando. De hecho en la primera acción la tuve allí, pero Pipo (Giancarlo González) me la quitó y entonces le dije que continuara marcándole allí porque ellos estaban marcando por zona y no me estaban referenciando y en la segunda parte se nos dio”, declaró Gibbons.

Asdrúbal enfatizó que a pesar de la derrota ante Sporting el jueves en el Lito Pérez, la convicción del plantel siempre fue ir por el triunfo y derrotar a Alajuelense.

“En este torneo solo he estado en dos partidos. En el anterior partido queríamos ganar, pero lastimosamente no se nos dio ante Sporting (1-2) y frente a la Liga nos propusimos esto. Nos dijimos que empatamos ante Guanacasteca (1-1) y perdimos ante Sporting (1-2) y lo que nos quedaba era ganar, íbamos con esa convicción al jugar ante un gran equipo y un gran ambiente”, declaró Gibbons.