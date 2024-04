‘Civil War’: El filme que alarma sobre el colapso social de Estados Unidos llega a los cines

La llamada Guerra de Secesión suele verse como un capítulo que reposa tranquilo en las páginas de la historia de Estados Unidos. Sin embargo, la película Civil War viene a prender las alarmas sobre una guerra que, según sus realizadores, se cocina cotidianamente entre la violencia y desintegración de la sociedad estadounidense.

“No se trata de una repetición de la anterior Guerra Civil. No creo que Estados Unidos o el resto del mundo corran el peligro de las claras demarcaciones de la Guerra Civil anterior. Ese no es el riesgo al que se enfrenta el mundo. Nos enfrentamos a un riesgo de desintegración”, declaró a la producción el director del filme, Alex Garland.

Civil War narra un futuro en el que Estados Unidos se encuentra dividido en múltiples facciones que se enfrentan en un conflicto armado. Está protagonizada por Kirsten Dunst quien interpreta a Lee, una fotógrafa de guerra que con el tiempo ha perdido sensibilidad sobre los horrores que registra.

Cuando las Fuerzas del Oeste, uno de los grupos bélicos en confrontación está por vencer al capitolio estadounidense, Lee busca obtener una última entrevista con el presidente (interpretado por Nick Offerman).

Para esto, emprende un viaje por el devastado país con rumbo a la Casa Blanca, junto a un grupo de colegas. Entre estos se encuentra Jessie ( protagonizada por Cailee Spaeny), una joven recién iniciada en el oficio y Sammy (Stephen McKinley Henderson), un veterano mayor que Lee.

En medio de este recorrido, el vínculo entre Lee y Jessie tiene una serie de conflictos. La primera tiene la sensación de que su trabajo de advertencia ha sido en vano y no quiere que la joven vea en ella a un ejemplo a seguir.

“Hay una parte de Lee que se vuelve muy protectora con ella, porque conoce la adicción a lo que hacen, esa necesidad constante de ponerse en las peores situaciones posibles para contar la verdad sobre lo que está pasando. Hay una advertencia real: ‘No te conviertas en mí. No te endurezcas. No pierdas tu vida’”, afirmó la protagonista.

La película 'Civil War' plantea un futuro distópico, pero que responde a problemáticas reales como la violencia y la polarización. Foto: Cortesía Mundo Cine

La película honra la labor de los periodistas en zonas de conflicto, a raíz de que el director y guionista es hijo de un caricaturista político y convivió de cerca con reporteros. Los nombres de los personajes interpretados por Spaeny y Dunst rinden tributo a Lee Miller y Don McCullen, dos fotógrafos de guerra reales.

“Esta película me parece una fábula, una fábula con moraleja sobre lo que ocurre cuando las personas no se comunican entre sí, cuando nadie se escucha, cuando se silencia a los periodistas, cuando perdemos una verdad compartida” comentó Dunst.

Aunque la temática central gira en torno a la guerra, el director británico asegura que su intención con la cinta es dar un mensaje antibelicista y que, para esto, puso todos los esfuerzos para no terminar sensacionalizando la violencia.

“Por ejemplo, cuando la gente recibe disparos, no tienen explosivos encima. No se ve una enorme fuente de sangre. No se ven grandes salpicaduras de sangre en la pared detrás de ellos. Simplemente caen”, detalló.

El filme se estrenará en Costa Rica el 1 de mayo, en la mayoría de las salas del país.