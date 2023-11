Presidente del Cartaginés dice verdades que incomodan a su club y a la Federación de Costa Rica

Leonardo Vargas Monge no es el típico dirigente del fútbol que elige la vía de la diplomacia cuando se le pregunta por algún tema complejo. Vargas no se guarda lo que siente, es frontal, critica incluso a los suyos y bien o mal, expone sus argumentos abiertamente.

Leonardo Vargas tiene cuatro años en el fútbol. Desde que asumió la presidencia del Cartaginés suma un título nacional y uno de Copa. Además, llegó a la vicepresidencia de la Federación Costarricense de Fútbol. (Rafael Pacheco Granados)

Luego del empate del Cartaginés ante Alajuelense (1 a 1), el jerarca de los brumosos cuestionó el nivel de su equipo y de algunos de sus jugadores. Además, el vicepresidente de la Federación Costarricense de Fútbol también levantó la voz contra el arbitraje, contra la convocatoria del técnico Gustavo Alfaro y contra la labor de Horacio Elizondo (presidente Comisión de Arbitraje).

A continuación exponemos cinco verdades de este directivo que revolucionó el fútbol tico, desde que asumió a los blanquiazules, a mediados del 2019.

- Disconforme con rendimiento del Cartaginés

“Seguimos sin ganarle a los equipos más tradicionales del país, pero hay que intentarlo y amarrar ese tercer lugar. El Cartaginés me queda debiendo en situaciones de juego y en esfuerzo.

”Tenemos nuestras limitaciones, Cartaginés no puede hacer las inversiones económicas para competir sí o sí con Alajuelense, Saprissa o incluso Herediano. Sin embargo, tenemos cosas importantes que si las potenciamos mejor, podríamos lograrlo. Es un tema de profundidad de la planilla también.

”Igual, en los partidos hay jugadores que dejan de hacer cosas que uno esperaría, como un poco más de lucha. Además, venimos de una situación complicada en el manejo de grupo, que estamos tratando resolver.

”Más allá de todo esto, Cartaginés tiene que competirle a los que clasifiquen. Ya demostramos que podemos ganar”.

- Reproches a la afición del Cartaginés

“No es que todo ha sido malo, porque de 20 partidos ganamos 11 y tenemos 36 puntos, algo que a lo mucho se hizo dos o tres veces en los últimos 10 o 12 torneos del club. Sin embargo, el apoyo de la afición no es el que espero.

”No me gusta quejarme de la afición, pero ante Alajuelense debíamos jugar en otro ambiente. Sin embargo, parecía que estábamos en el Morera Soto y no puede ser. Uno se pregunta: ¿qué espera la afición del Cartaginés o cómo van a impulsar al equipo, si no lo apoyan?

”Cartaginés tiene una afición grande, pero tal vez creen que debemos ganar todo. En la Copa Centroamericana hicimos un buen papel y nos sacaron en penales. Hay una mala lectura de la afición de lo que es el equipo hoy, porque antes ni íbamos a estos campeonatos, pero aún así no nos acompañan.

”Uno como dirigente se frustra, porque hace o cree hacer un buen esfuerzo, sin embargo, no se le convence a la afición para que nos apoye”.

- Molestia con convocatoria de Gustavo Alfaro para la Selección de Costa Rica

”Que no nos llamen a jugadores a la Selección de Costa Rica es algo histórico. Si las cosas no cambian en la Federación de Fútbol, todo va a seguir igual. Pese a que en todo el torneo nos hemos mantenido en tercer lugar y también hicimos una buena Copa Centroamericana, ni aún así nos ven en la Selección.

”Considero que en la convocatoria podían estar jugadores como Carlos Barahona. Es más, puedo asegurar que si Barahona se hubiera ido al Saprissa, hoy sería seleccionado nacional, pero como está en Cartaginés, no.

”También podría estar Kevin Briceño, quien pese a tener unos errores en el inicio del torneo, ha retomado su nivel. Y es que veo a los que llaman y hay algunos que tan siquiera son regulares en sus equipos.

”Incluso, Jeikel Venegas viene siendo el mejor delantero del país hace dos o tres años, porque es regular y decisivo en el club. Uno pensaría que es por la edad, pero sí convocan a otros mayores que Jeikel, así que no pasa por ahí.

”Cuando llamaron al Mundial a este muchacho que está en Alajuelense (Johan Venegas), uno se preguntaba: ¿cómo se ganó eso? No tengo nada en contra de él, hasta me gustaría tenerlo acá, pero en ese momento Jeikel venía de marcar goles importantes y de ser campeón y ni así le dieron ni una oportunidad”.

- Cansado de los malos arbitrajes

“El arbitraje está influyendo mucho en la tabla de posiciones del torneo y eso no es bueno. Hay prepotencia, malas decisiones y los mismos errores. La tabla sería otra, si las decisiones arbitrales fueran más acertadas.

“Hay aspectos del día a día que se pueden resolver, sin la necesidad de un plan estratégico. Sin embargo, se dan fallos que uno no entiende, porque son groseros y llevan a goles, o expulsiones. Creo que el que nombra es el mismo, es Jeffrey Solís y no hay tanta injerencia del otro (Horacio Elizondo), al menos eso creo.

”Al estar en la Federación, debo ayudar a resolver. No obstante, con la estructura que tiene la Federación, es poco lo que puedo hacer desde el puesto que tengo en el Comité Ejecutivo”.

- Aún no le convence la labor de Horacio Elizondo

“Horacio Elizondo tiene cerca de dos meses de estar en Costa Rica y ya hay que exigirle resultados. Aún estamos a la espera de que presente un plan de desarrollo y de trabajo.

”No comprendo muy bien por qué él no traía un plan de trabajo, si sabía a lo que venía. Evidentemente, tenía que ver los detalles de nuestro fútbol, pero a nivel general debía traer algunas cosas.

”Elizondo dijo el día que se presentó, que el comportamiento de los árbitros es porque son así o por incapacidad. Creo que es por falta de capacidad y quien debe darles esa capacitación es Horacio, sin embargo, hasta ahora todo sigue igual”.

