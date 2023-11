Gustavo Alfaro encontró en Mauricio Wright al primer crítico de su lista de convocados a la Selección de Costa Rica

Gustavo Alfaro apenas se acomoda en el banquillo de la Selección de Costa Rica y aunque se podría pensar que todo es armonía en su inicio, su primera lista de convocados no fue del agrado de todos. Mauricio Wright fue el primer critico y cuestionó con dureza lo que considera una falta de respeto al Cartaginés.

A Wright no le gustó para nada que no se tomara en cuenta a ningún jugador brumoso. Incluso, recalcó que no entendía cómo sí llamaron a una figura de San Carlos (décimo en la tabla) y no a uno de los blanquiazules (terceros). El volante norteño, Sebastián Acuña, sí está entre los citados para los duelos ante Panamá (16 y 20 de noviembre).

Estos son los 26 convocados Gustavo Alfaro para la Selección de Costa Rica. La Nacional se enfrentará a Panamá, en la Liga de Naciones de la Concacaf. (Fedefútbol)

El estratega de los centenarios está enfocado en el duelo contra Alajuelense, del próximo domingo a las 11 a. m., en el Fello Meza, sin embargo, invitó a Alfaro a que se acerque a la Vieja Metrópoli.

Además, expuso que a su parecer no respetan al Cartaginés como club grande y hasta hay algo en contra para que no crezcan.

Convocatoria de Gustavo Alfaro con Costa Rica

-¿Qué opinión tiene de que no convocaran a ningún jugador del Cartaginés a la Selección de Costa Rica?

- Es una constante, porque el entrenador anterior (Luis Fernando Suárez) tampoco lo hacía y creo que convocó a Allen Guevara, pero después no lo llamó más. Uno se pone a ver y hay algo, porque en Cartaginés tenemos a jugadores de calidad, que merecen respeto y al menos una oportunidad en un microciclo.

”Esto es parte de lo que vengo diciendo, al Cartaginés lo ven de una manera diferente. Justo es lo que los cartagos debemos cambiar, porque tenemos buenos futbolistas, pero no es la primera vez que no nos toman en cuenta”.

-¿Por qué?

- Porque quieren ver al Cartaginés abajo. Acá hay un juego y es que el Cartaginés no crezca. Antes habían dos equipos que se repartían los títulos. Herediano se metió fuerte y marcó la pauta en una década, pero no quieren que el Cartaginés suba. Si Cartaginés sube, ya no pelearían tres, sino que cuatro.

”Hacen lo posible por desestabilizarnos, porque es una falta de respeto no convocar a un solo jugador del Cartaginés. Este club es grande. Hay que decirle a Gustavo Alfaro que Cartaginés es un equipo grande y que puede venir al Fello Meza a ver a nuestros futbolistas. Lástima que no nos fue a ver contra Herediano, porque fue un muy buen partido”.

-San Carlos tiene un convocado y el resto de los llamados del medio local son de Saprissa, Alajuelense y Herediano. ¿Qué le parece?

- Yo me pregunto: ¿quién está más arriba, San Carlos o Cartaginés? Como que no calza esto, porque San Carlos sí aportó a un futbolista. No le resto méritos a nadie, pero reitero que a Cartaginés lo ven diferente desde hace mucho y lo vengo denunciando desde que quedamos campeones. Es evidente, no nos ven y tampoco nos respetan como equipo grande.

Análisis del juego entre Cartaginés y Alajuelense

-¿Cómo toma el juego ante Alajuelense?

- Lo tomo con mucha seriedad, como siempre. Al Cartaginés le ha costado mucho vencer a los otros grandes y ahora tenemos una oportunidad de oro, que no queremos dejar pasar. Hablamos claro con los jugadores sobre lo que hemos hecho mal y bien.

Mauricio Wright y el Cartaginés están urgidos de un gane ante Alajuelense, en la fecha 20 del Torneo de Apertura 2023. Los brumosos buscan amarrar la clasificación. (Rafael Pacheco Granados)

”El jugador que está acá debe estar capacitado para vestir la camiseta del Cartaginés y asumir el rol que se debe. El domingo lo vamos a seguir intentando para ganar y consolidar nuestra clasificación.

”Insisto que es un partido de poder a poder. No podemos vernos de otra forma, que como un equipo grande, protagonista y que no solo quiere clasificar. Tenemos la experiencia y debemos ser más finos”.

- Cartaginés ha sido muy irregular y por eso no es favorito. ¿Cómo va a encarar este cierre complicado?

- Cartaginés nunca ha sido favorito en nada. En los últimos años tampoco, ni cuando estuvimos en las fases finales daban algo por nosotros. Es más, en aquel momento todos daban por campeón a Alajuelense y ganó el Cartaginés.

”Evidentemente hay que aceptar que hemos tenido altibajos. No hemos podido sostener algunos partidos y liquidar otros, pero estaría preocupado si Cartaginés no generara peligro”.

Un sector de la afición critica la falta de compromiso de algunos jugadores. ¿Qué valoración hace usted?

- No creo que no exista compromiso, me dolería mucho pensar que hay jugadores así acá. Si un futbolista no tiene compromiso, tampoco tiene pasión, respeto por su profesión y por el club que le paga. Como profesionales, deben dar el máximo siempre.

”Acá los jugadores deben tener mentalidad de equipo grande. En Cartaginés no puede estar cualquier jugador, porque la historia cambió y ya se tiraron abajo 81 años de frustraciones. Nuestro pensamiento debe ser lograr este título y no retroceder con este tipo de jugadores”.