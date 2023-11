Gustavo Alfaro se trajo abajo la renuncia de Giancarlo González a la Selección Nacional

Giancarlo González había tomado su decisión de renunciar a la Selección Nacional de Costa Rica en octubre de 2021. Desde entonces, era un capítulo cerrado para el jugador, para sus compañeros, para la Federación Costarricense de Fútbol y para los mismos aficionados.

Nadie volvió a imaginarse al capitán de Liga Deportiva Alajuelense vestido con el uniforme patrio. Tanto se había hecho a la idea de que eso ya había pasado para él, que ni siquiera sintió nostalgia en aquel momento cuando se acercaba la lista final para la Copa del Mundo de Qatar.

Pero el fútbol lo sorprendió, porque jamás le pasó por la mente que dos años después de aquella dimisión vendría un giro inesperado.

En aquel momento, el defensor argumentó que tenía que ser honrado con él mismo. Llevaba más de diez años en la Tricolor y en ese momento no se catalogaba como el Pipo de siempre.

Consideraba que no se encontraba al 100%, no se sentía pleno y ahí fue donde tomó la decisión de hablar con Luis Fernando Suárez y le explicó lo que pasaba.

Fue un tema de honradez deportiva y cortó de raíz las especulaciones de que tenía problemas con sus compañeros. Simplemente explicó que su ciclo en la Selección Nacional estaba cerrado, porque quien va, debe encontrarse al 100%, al estar en juego la clasificación al Mundial y otros objetivos.

“La verdad que estoy siendo honrado conmigo y también con el país, a como siempre tuve el compromiso, disciplina y entrega durante los años que estuve en la Selección, siento que también a la hora de tomar esta decisión es respetable”, dijo entonces.

Pero el tiempo pasó y Giancarlo González siguió siendo un referente en la defensa de la Liga. Pese a las rotaciones, la verdad es que es titular indiscutible para Andrés Carevic.

Gustavo Alfaro asumió la dirección técnica de la Selección Nacional haciendo un borrón y cuenta nueva por completo. Ha visto partidos una y otra vez.

Pipo es de su agrado por su estilo de juego y por la experiencia que tiene. En su lista para esta serie de ida y vuelta entre Costa Rica y Panamá, en la que está en juego la clasificación al Final Four de la Liga de Naciones y el pase a la Copa América, él es el futbolista de mayor edad. Es el único jugador de 35 años en la ‘Tricolor’.

Gustavo Alfaro se trajo abajo la renuncia de Giancarlo González a la ‘Sele’. Para el argentino no hay que pensar más allá de lo que es la exigencia de hoy. Para la Selección Nacional, estos partidos contra Panamá son cruciales y cuenta con Pipo.

Tras la convocatoria, La Nación consultó a la oficina de prensa de la Liga si el defensor se refería a su retorno a la Selección. Sin embargo, Pipo tomó la decisión de mantenerse en silencio y concentrado en lo que será el juego del domingo entre Cartaginés y Alajuelense en la Vieja Metrópoli.

Después de ese duelo, acudirá a la concentración de la Tricolor, poniéndose a las órdenes de Gustavo Alfaro.

El martes pasado, Giancarlo González integró la comitiva de Alajuelense en la conferencia de la final del Torneo de Copa. Ahí recibió la pregunta de si reconsideraría salir del retiro en la Selección Nacional.

No hubo un sí como respuesta, pero tampoco pronunció un no rotundo como en el pasado. Y eso decía más que mil palabras en este caso.

“Ya yo tengo 35 años y la verdad que me siento bien físicamente y la verdad que no pienso en eso. Pienso en la Liga, en el día a día, trato de vivir día a día. De hecho, si usted ve mis contratos no son largos, voy a corto plazo y veremos en el camino qué es lo que va poniéndose en frente y qué decisiones hay que tomar”, comentó Giancarlo González, tres días antes de que se diera a conocer que Gustavo Alfaro lo sacó del retiro en la Selección Nacional.

Pero si se analizan con detalle esas palabras de Pipo, ahí mismo se intuye que él va en el día a día, a corto plazo. Y lo más inmediato para lo que lo necesita la Selección Nacional es para estos encuentros del 16 y el 20 de noviembre contra Panamá. Después, ya Gustavo Alfaro verá...

¿Si lo llaman va? “No sé, no podría responder eso”, contestó el defensor. Sin embargo, tanto en el fútbol como en la vida siempre se aplica aquello de que solo los ríos no se devuelven.

Y, de momento, Giancarlo González, el orgullo de Calle Fallas, está de regreso en la Tricolor, asumiendo la voz de mando como referente y hombre de experiencia.