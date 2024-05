Daniel Ortega ordena cerco policial a casa de su hermano Humberto Ortega

Humberto Ortega, hermano del dictador de Nicaragua Daniel Ortega, no queda fuera de las repercusiones que implican comentar acerca del líder del régimen. Como él mismo lo reveló en una entrevista al medio argentino Infobae, no lo protege compartir lazos de sangre, pues en dicha conversación reveló que de faltar su hermano no existe un sustituto.

Esta situación quedó evidenciada este lunes luego de que el medio La Prensa diera a conocer que la casa de Humberto fue cercada por la policía. Además, fue obligado a entregar sus dispositivos electrónicos, entre ellos sus computadoras y celulares. Además, fue comunicado que debe informar de cada movimiento que realice pues está bajo el régimen de “casa por cárcel de facto”, mismo impuesto a más de 100 personas en Nicaragua.

El allanamiento en la vivienda se dio tan solo un día después de la entrevista, la cual narra temas desde la guerrilla, los problemas sociales y sobre todo lo que ocurrirá cuando el presidente Daniel Ortega no esté en el poder.

“Sin Daniel no hay nadie, porque, con todo y todo, Daniel es el único líder, histórico, que aún conserva los créditos de esa lucha”, afirmó Humberto ante la pregunta de quién será el sucesor del actual mandatario. Incluso dejó por fuera de “la línea de sucesión” a Rosario Murillo (esposa de Daniel).

LEA MÁS: Nicaragua niega confiscación de propiedades y dice que ‘las recuperó legalmente’

Durante años, Daniel y Humberto mantuvieron una relación inestable, con continuos desacuerdos. El actual mandatario llamó “traidor” e “instrumento de los Estados Unidos” a su hermano. Sin embargo, cuando este tuvo complicaciones de salud se conoce que lo visitó. Por otro lado, Humberto niega ser un enemigo del régimen pero sí comparte ideas diferentes.

“No estoy ni en favor ni en contra del gobierno del presidente Daniel Ortega, ni en contra ni en favor de las fuerzas opositoras. Estoy en los esfuerzos por mis ideales para una Nicaragua democrática y en paz. Mi ética y moral de un antiguo luchador de nobles utopías me obliga en el esfuerzo por ayudar a mi patria a salir de la profunda crisis política que nos agobia, y que retrasa el desarrollo más potente del país.”, explicó Humberto a Infobae.

El mayor de este binomio orteguista es Daniel con 78 años y le sigue Humberto con 77. Durante los años 80 gobernaron juntos, el primero como presidente y el otro como jefe del ejército. Esta situación quedó en el pasado tras la salida del ejército de Humberto en 1995.

Humberto Ortega tiene 77 años y es el hermano menor del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Durante una entrevista con el medio argentino Infobae, afirmó que si su hermano faltara, no existe sustituto en la línea del régimen. Archivo LN.

‘A mí no me protege ser hermano’

Humberto Ortega asegura que cuando su hermano falte no existirá quien pueda asumir ese cargo y, por lo tanto, habrán elecciones. “Cuando hay un poder de tipo autoritario, dictatorial como el actual, que depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la Presidencia, ante la ausencia de este, es muy difícil que haya una continuidad del grupo de poder inmediato. ¿Por qué razón? Porque la misma tendencia autoritaria, personalista, verticalista de mandar, ha castrado las correas de trasmisión del partido. El partido actualmente no tiene repuesto”, afirmó al medio Infobae.

El menor de los Ortega tiene claro el panorama que podría ocurrir.

“En primer lugar, el Ejército coordinado con la Policía Nacional. Y buscar una salida en el corto plazo, quizás un año o menos, para convocar a un proceso electoral, ya sea el programado para el 2026... Ese sería. Generar las condiciones para que haya ese proceso”, explicó en la entrevista.

Cuestionamientos que podrían despertar la inquietud de los seguidores de Daniel Ortega y de su propio hermano, quien en múltiples ocasiones tomó medidas contra sus detractores en el país. Es por ello que durante la entrevista, el medio argentino le consultó a Humberto si el hecho de ser familia lo exime de estas situaciones.

LEA MÁS: Estados Unidos impone nueva batería de sanciones sobre régimen de Daniel Ortega

“Que seamos hermanos de sangre no quiere decir que este agrupamiento que dirige Daniel no haya tenido y tenga enormes malestares con un hombre como yo. Ha habido algunos que han llegado a pensar en eliminarme. De Daniel nunca lo he sabido, pero sí de gente que está con él. Yo lo sé. Que te pueden envenenar, te pueden dejar ir un furgón en la carretera… Esas cosas pueden pasar. ¿Me pasaron? Pues ni modo, hasta ahí llegué”, afirmó al medio.

En repetidas ocasiones defendió a su hermano Daniel diciendo que “no es un asesino” y que confía en que esos pensamientos no pasen por su mente. A pesar de que reconoció que buscar su muerte “es fácil”.

“En mi caso personal, que conozco a Daniel desde niño, nunca lo he visto hacerle algo a uno de los suyos, hacerle una canallada a alguien. Daniel no es un asesino. Como un líder político, que tiene un movimiento radical, ahí sus actuaciones lo van diciendo. Y a mí se me ha acusado públicamente de traidor a la patria, de que me vendí al imperialismo y hay muchos que actualmente le dicen a Daniel que yo le ando haciendo el juego a Estados Unidos”, explicó Humberto a Infobae.

El mandatario Daniel Ortega no realizó declaraciones luego de las recientes declaraciones de su hermano.