Giancarlo González cumplió un año de renunciar a la Selección de Costa Rica: ‘A mí no me da nostalgia’

La versión actual de Giancarlo González evoca los mejores pasajes de su carrera futbolística y hoy marca diferencia en la zona baja de Liga Deportiva Alajuelense, como lo hizo en el inicio de su historial en Primera División.

Con barridas peligrosas, pero limpias y efectivas en todos los partidos que ha jugado desde que se recuperó de una lesión, el defensor oriundo de Calle Fallas recuerda algunas de las características con las que logró ser muy regular en la Serie A de Italia.

Que daban pie para que fuera una pieza indiscutible en la Selección de Costa Rica y que fuera parte de los representativos patrios en los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018.

“Estoy pasando un buen momento, hay que tratar en el fútbol de alargar las buenas rachas, estoy pasando por una de ellas y que se sigan dando estos partidos. El ambiente que tenemos ahorita en el liguismo es motivante, estamos en una final más y con los pies en la tierra”, expresó Giancarlo González luego de que Alajuelense visó su pasaporte a la final de la Liga Concacaf.

Justo antes del clásico de este viernes, en el que Saprissa y la Liga prometen una lucha de poder a poder por el boleto a la final del Apertura 2022.

El nivel actual de Giancarlo González es de un perfil de Selección Nacional, pero él ya cerró ese capítulo hace un año. Y la decisión no tiene marcha atrás.

Fue a principios de octubre del año pasado cuando Pipo estuvo en una lista de Luis Fernando Suárez y él mismo habló con el seleccionador nacional y le dio sus razones del por qué no acudiría a la Tricolor.

Un año después de su renuncia a la ‘Sele’, Costa Rica está en la cuenta regresiva para abordar el avión mundialista rumbo a Qatar, donde se enfrentará a Alemania, España y Japón.

“A mí no me da nostalgia, en su momento tomé la decisión de retirarme de la Selección y hoy la tengo en pie. Es bueno por los que están, que van a un Mundial”, afirmó Giancarlo González.

”Yo estoy agradecido con lo que tengo, estoy contento en la Liga, contento con el momento que estoy pasando. Desde el momento en el que tomé la decisión tuve que prever que pasara una situación de estas y obviamente yo con la responsabilidad del caso tomé la decisión y estoy tranquilo. Hoy en día me dedico 100% a la Liga y soy feliz acá”.

Hace un año su nivel era distinto al de hoy. Él optó por agradecer su convocatoria, pero se hizo a un lado para ceder más oportunidades a los jóvenes futbolistas que vienen en proyección.

De inmediato empezaron las especulaciones, pero él las frenó en seco. Negó que su renuncia fuera por ningún tipo de problema, sino que más bien era un asunto de honestidad deportiva.

Luego de aclarar eso, el 12 de octubre de 2021 detalló que tenía más de diez años en la Selección y que no se sentía al 100% y, que por lo tanto, no se sentía pleno. Por eso habló con Luis Fernando Suárez.

“Es el líder de la banda, él me entendió y yo siento que la vida es de ciclos y Pipo le dio a la Selección como la Selección también me dio a mí. Estoy sumamente agradecido y obviamente le deseo lo mejor a los compañeros; tengo grandes amigos ahí. Como en todo grupo, de 25 o 30 jugadores, con algunos te llevás mejor que con otros, pero eso no quiere decir que haya problemas o eso”, afirmó hace un año.

Además, fue claro en que estaba convencido de que su ciclo en la Selección se había cerrado.

“Estás al 100 o mejor no estás y se pelea el Mundial y estas cosas. La verdad que estoy siendo honrado conmigo y también con el país, a como siempre tuve el compromiso, disciplina y entrega durante los años que estuve en la Selección, siento que también a la hora de tomar esta decisión es respetable”.

Centrado en objetivos

Giancarlo González es un aficionado más dentro de la cancha y por eso a él nadie tiene que explicarle nada. En realidad es una de las voces con liderazgo en el equipo a cargo de Fabián Coito.

“La Liga es un club grande y es grande no solo de palabra, de decirlo, también tenemos que demostrarlo llegando a finales, disputando finales”, citó y de cara a la gran batalla contra la ‘S’, mencionó que está la parte física, pero que llegan en un momento anímico que también pesa en estas series.

“Estamos fuertes todos mentalmente y sabemos a lo que jugamos y que podemos pelear contra cualquier equipo. Esa es la consigna mía, estar bien para la Liga, para el club, para dar el mejor desempeño y ayudar al equipo para lograr títulos, que es el objetivo que está en la Liga siempre”.

Dijo que Alajuelense sabe a lo que va, contra un rival muy fuerte.

“Tenemos que ir a enfrentar a un gran equipo, con la cabeza fría hacer un partido inteligente y sacar el resultado que nos favorezca a nosotros (...). La Liga es grande, la Liga tiene que estar en finales y ahí después lo que venga será pelear contra el rival que toque y ganar el título, que es por lo que estamos aquí”.

Alajuelense tiene mucho interés en renovar su contrato, pero él pidió que las conversaciones sean después de esto que está peleando Alajuelense, porque quiere estar concentrado únicamente en eso.

“Yo no voy a dejar botada a la institución de la noche a la mañana. Yo siempre soy claro y soy leal con la institución. Ellos me dijeron que esté tranquilo, yo estoy tranquilo y esperamos hablar y sentarnos a negociar al final del torneo”.

Alajuelense visitará a Saprissa este viernes, a las 8 p. m. y será un clásico en el que tan solo uno de los dos avanzará a la final del Apertura 2022.