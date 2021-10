Giancarlo González da los pormenores de su renuncia a la Selección de Costa Rica

Alajuela vs Santos 12/10/2021, Alajuela, Estadio Alejandro Morera Soto, partido de la jornada 15 del torneo de apertura 2021 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Santos de Guapiles. Fotografía: José Cordero (Jose Cordero)

Giancarlo González portó la cinta de capitán en el primer partido de Alajuelense bajo la dirección del español Albert Rudé y fue uno de los jugadores que acudieron a la zona mixta, después de la victoria de la Liga por 1 a 0 contra el Santos de Guápiles.

Pipo afirmó que era importante una victoria en un partido difícil, contra un rival muy complicado, porque viene jugando bien desde el torneo anterior.

“Queremos mejorar en el día a día, partido a partido, pero lo importante es cómo el equipo se plantó en la cancha durante los 90 minutos. Obviamente que al final, ganando 1-0 se tiene que cerrar el partido y esto es fútbol, pero son importantes los tres puntos”, expresó González en declaraciones a Radio Columbia.

Contó que Albert Rudé quiere que el equipo tenga buen trato de la pelota, porque Alajuelense cuenta con jugadores muy técnicos y que por eso deben tratar de llevar la bola de pie a pie, aunque depende del rival, porque muchas veces el adversario se echa atrás.

“Son circunstancias del partido que tenemos que manejar. Con el profe trabajamos esto, la salida con pelota, también la parte defensiva, porque al salir con pelota pie a pie arriesgás pases entre líneas y se puede perder la pelota. En la parte defensiva tenemos que estar muy atentos, muy concentrados para tratar de robar la bola lo más cerca del arco rival que podamos”.

Después de dar esa pincelada de la propuesta de Albert Rudé, Pipo le consultaron si la versión de que prefiere no estar en la Selección Nacional para darle la oportunidad a jóvenes es la única razón para que le dijera a Luis Fernando Suárez que no acudiría a estos partidos de octubre.

“Primero quiero agradecerle por la pregunta; después quiero aclarar, porque la verdad que no manejo mucho las redes sociales y esto, pero por familiares y así sé que se dice siempre que hay problemas y estas cosas. Totalmente en desacuerdo y totalmente mentira eso. Obviamente que los medios tratan de vender con eso”, mencionó el defensor.

Tras pronunciar esas palabras, detalló que Pipo tiene más de diez años en la Selección y que no se sentía al 100% y que no se sentía pleno. Por eso habló con Suárez.

“Es el líder de la banda, él me entendió y yo siento que la vida es de ciclos y Pipo le dio a la Selección como la Selección también me dio a mí. Estoy sumamente agradecido y obviamente le deseo lo mejor a los compañeros; tengo grandes amigos ahí. Como en todo grupo, de 25 o 30 jugadores, con algunos te llevás mejor que con otros, pero eso no quiere decir que haya problemas o eso”, afirmó.

Y agregó: “Aclarar eso y mi ciclo en la Selección siento que está cerrado porque la verdad siento que estás al 100 o mejor no estás y se pelea el Mundial y estas cosas. La verdad que estoy siendo honrado conmigo y también con el país, a como siempre tuve el compromiso, disciplina y entrega durante los años que estuve en la Selección, siento que también a la hora de tomar esta decisión es respetable”.

Su deseo es que tanto la afición, como la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) y los compañeros lo entiendan y que respeten su decisión.

Aunque son posiciones distintas y situaciones diferentes, no deja de llamar la atención que mientras que González renuncia para darle espacio a los jóvenes, Suárez ante la emergencia convocó a jugadores que creían que su ciclo en la Mayor había acabado, como Álvaro Saborío y Christian Bolaños, quienes se encuentran con la Selección para el partido de este miércoles contra Estados Unidos en Columbus.

“Yo siento que yo no me voy por tema de edad, sino que me voy más bien porque no me sentía al 100%. Obviamente que en la Selección hay que estar al 100% si juegas, si no juegas, si estás en la grada y yo no me sentía al 100 en las últimas veces que fui y por eso estoy tomando la decisión. No estoy tomando la decisión por un tema de edad. Obviamente hay jugadores jóvenes como Juan Pablo Vargas y Fernán Faerron que tienen que hacerse un espacio en la Selección y yo me hago a un costado”.

Sobre el delantero y el extremo que fueron llamados de última hora para ir con la ‘Sele’ a Estados Unidos, Pipo manifestó que son grandes jugadores.

“Ellos sabrán por qué toman las decisiones de ir a la Selección o no y yo se las respeto y creo en el trabajo de ellos y sé que van a dar lo mejor para el país y si van es porque saben que pueden aportar y que van a estar al 100 con el papel que les toque”.

Según había indicado la Fedefútbol, la renuncia de González era para los partidos de octubre, contra Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

¿Volverá para los juegos eliminatorios de noviembre o los del otro año?

“Yo siento que los que me conocen saben que o estoy al 100 o no estoy, al cerrar este capítulo con la Selección no va con mi personalidad, que se clasifique a un Mundial o que se vaya a hacer un buen partido o así, amistoso o lo que sea y que Pipo vaya a la Selección”, respondió.

Además, reiteró: “En mi personalidad o estás o no estás. El día que tomé la decisión de hacerme a un lado pienso que estoy siendo honesto conmigo, honesto con el país, honesto con la Federación y espero que me respeten esa decisión y siento que mi ciclo está cerrado”, respondió.