Albert Rudé: ‘Llevo muchísimos años esperando este momento’

Albert Rudé ganó sus primeros tres puntos con Alajuelense.

Albert Rudé dio una muestra de lo que quiere y superó su primera prueba de fuego, porque Alajuelense le ganó 1-0 a Santos con un tanto de Ian Lawrence. El español explicó que el equipo mostró una gran disposición para ejecutar en la gramilla híbrida del Morera Soto todo lo que ensayaron en una semana.

¿Cuáles son sus sensaciones de este primer juego, qué le gustó y qué no le gustó?

Sabemos que tenemos un proceso y que necesitamos un proceso y estamos en ello. Al equipo le faltan cosas por un tema de tiempo, de proceso, pero lo que sí se recuperó de una forma clara y me gustó muchísimo es que los jugadores estaban 100% comprometidos en lo que necesitábamos que era competir y sacar los tres puntos.

Y así lo hicieron, entonces las sensaciones son muy positivas. Sabemos que tenemos que trabajar en ciertos puntos, hubo tramos muy buenos. Otros que tendremos que analizar, tendremos que poner en el entrenamiento para poder mejorarlos y en ese camino y en ese proceso estamos, pero muy contento.

¿En lo personal qué significó este partido?

Qué te puedo decir... Para mí es un sueño cumplido, llevo muchísimos años esperando este momento y no podía ser mejor lugar, mejor equipo y mejor inicio para mi carrera de primer entrenador.

Se perdieron muchas oportunidades. ¿Qué piensa de eso?

Realmente nosotros y esto lo hablamos mucho con el equipo, nosotros queremos dominar el trámite del juego, pero sabemos que las áreas son claves, defender bien el área y atacar bien el área es clave y precisamente el gol nuestro es de un trabajo que hemos hecho, de cerrar los carriles dentro del área, con llegada en segunda línea y ahí hemos podido sacar ese gol, pero sabemos que es algo que hay que trabajar mucho porque las áreas pesan tanto en ataque como en defensa y vamos a seguir trabajándolo propiamente.

En el primer tiempo su equipo quería salir mucho jugando con balón dominando. ¿Es un rasgo de lo que quiere, porque hasta se comprometió en algún momento en salida?

Sin duda, queremos tener el balón siempre que sea posible y eso implica tener que arriesgar un poco desde atrás. Eso implica, pero sabemos perfectamente que si el rival nos presiona muy alto, nosotros vamos a aprovechar los espacios. Si ha habido alguna jugada comprometida, pero los jugadores saben que tienen toda nuestra confianza y todo nuestro respaldo para poder cometer errores libremente, porque eso se les exige, eso se les pide y ellos lo han hecho. Entonces, están totalmente respaldados por nosotros.

¿Cómo encontró al grupo en adaptación y en aceptar su idea y su metodología?

Esta pregunta te la responde lo que hemos visto en el campo, te lo responde, porque los chicos han hecho todo lo que se les ha pedido, todo lo que se les ha entrenado. Ha habido jugadas comprometidas y qué nos ha tocado, defender, intentar hacer el embudo para intentar defender jugadas incluso con inferioridad numérica con muchos espacios y esto se ha trabajado y ellos estaban comprometidos en hacerlo.

Estoy muy contento, porque esa predisposición que he encontrado desde el primer día la he visto y reflejada afuera y ese es el termómetro que me faltaba. Ver si me respondían afuera y todos y cada uno de ellos me han respondido.

¿Habla de un proceso y se necesita tiempo para ver resultados o una mejoría hasta en títulos, o se siente obligado a ser campeón?

Mire, yo creo que el proceso es importante en el juego, para poder implementar una idea y para poder tener unos parámetros de juego muy claros y que se vea partido tras partido se necesita un proceso, se necesita tiempo, pero eso no significa que no podamos competir para ganar.

Son como dos vías que van paralelas. El proceso de jugar y el proceso de competir. Nosotros vamos a competir siempre y vamos a tratar de sacar los tres puntos siempre. Y el proceso va a ir acompañando eso. Lo que nosotros no podemos hacer es excusarnos en el proceso y dejar de competir por los tres puntos.

Evidentemente, tal como dije el primer día, nosotros venimos aquí sabiendo lo que quiere el aficionado, sabiendo lo que reclama el club como institución enorme que es y esto son títulos. Está la doble vía, la vía del proceso, la vía de los títulos e intentaremos llevar las dos lo mejor posible.

Giancarlo González fue capitán. ¿Se puede rescatar para la Selección Nacional ya que no aceptó ir a la ‘Tricolor’?

Eso es 100% decisión del seleccionador, evidentemente. Lo que yo te puedo decir es que ha habido un compromiso de todo el grupo y cuando digo de todo el grupo incluye también al Pipo y creo que se ha visto reflejado nuevamente en el campo y me han representado de una forma muy digna.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.