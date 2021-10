Insistencia del liguista Ian Lawrence por ‘educar’ su pierna débil le dio una gran alegría

Ian Lawrence escribió su nombre en la lista de anotadores en la Primera División.

Desde que Ian Lawrence empezó en el fútbol sabía que no podía conformarse con ser zurdo nato. Aquel niño estaba convencido de que tenía que educar la pierna derecha de tal forma que le llegara a tener tanta confianza como a la izquierda y esa insistencia le dio una alegría a él y a Alajuelense, al convertir el único gol con el que la Liga derrotó al Santos de Guápiles, en el estreno de Albert Rudé como técnico rojinegro.

Quería que a la hora de jugar todo fuera automático, que no tuviera que hacer maniobras adicionales con la pelota para acomodarse buscando el mejor ángulo. Fue algo que nació de él mismo y que desde las selecciones menores llamaba la atención cada vez que jugaba.

Lawrence corre la banda izquierda pero si se le presta atención, por lo general conduce más el esférico con la pierna derecha. No es algo premeditado, simplemente es que se acostumbró a jugar de igual manera con la izquierda que con la derecha.

Pero quizás lo que nunca imaginó es que su primer gol en la máxima categoría lo convertiría con un disparo que sacó desde el sector izquierdo, con la pierna débil que él ha procurado que también sea la fuerte.

Desde la derecha centró Barlon Sequeira, Marcel Hernández no llegó, pero Carlos Mora sí, dio media vuelta y le puso el balón al lateral izquierdo para que le pegara con derecha y la envió directo al fondo de la portería santista, en el minuto 53.

A inicios de año, Ian Lawrence había explicado esta característica en charla con La Nación, justamente cuando Alajuelense decidió ascenderlo oficialmente al primer equipo, igual que al volante Aarón Suárez.

“Yo soy zurdo, pero siempre he usado mucho la derecha. Siempre he entrenado fuerte usar las dos piernas, patear con ambas. Uno puede ser más completo de esa manera, puede jugar en más posiciones, entonces yo pienso que es algo normal, como un plus, algo que uno ve en los jugadores de Europa. Siempre le he dado mucho énfasis a usar la pierna débil a como se usa la fuerte”, comentó Lawrence el pasado 7 de enero.

Así en labores defensivas como ofensivas, tiende a conducir el balón con la pierna derecha y eso le permite perfilarse mejor a la hora de jugar con la izquierda.

“Lo desarrollé entrenando y en los ejercicios si metía la pierna izquierda, lo volvía a hacer, solo para hacerlo con la derecha, la derecha y la derecha, para asemejarlo más a lo que es la pierna izquierda”, mencionó.

Ian Lawrence tiene 19 años y cuenta que su historia en el fútbol empieza desde que era un chiquillo, como de seis o de siete años.

“Mi mamá (Kimberly Escoe) me metió en una escuela de fútbol. Empecé en Brujas, que hice pruebas, y ya después fui a Esperanza Morada con Saprissa”, recordó.

Luego, su mamá y él tomaron la decisión de dejar las filas moradas e integrarse a Liga Deportiva Alajuelense a partir de julio de 2019.

“Eran mejores condiciones, en lo que son instalaciones más que todo y en las posibilidades de llegar al primer equipo”, citó. Así lo visualizaron ellos en ese momento y el tiempo les dio la razón.

Tanto Aarón Suárez como él tienen participación importante con Alajuelense y en el estreno de Albert Rudé como técnico de la Liga, el lateral izquierdo anotó con derecha el único gol del partido contra el Santos de Guápiles.

Fue una anotación que vale tres puntos de oro para una Liga que llegó a 24 puntos y que el sábado se enfrentará al líder, Herediano.

“Darle gracias a Dios por la oportunidad de un partido más, a mis compañeros por la entrega, por todo el partido en general, siento que hicimos una muy buena presentación y a seguir adelante. El gol se me da, me ayuda a seguir mejorando, a los compañeros por honrarme siempre y este gane va para toda la afición, para mi familia y para un compañero que está muy mal por la covid-19″, declaró Lawrence en FUTV.

Él ha aprovechado su oportunidad y pareciera que a Yurguin Román le costará jugar de nuevo, porque Lawrence ha puesto mucho de su parte durante los partidos que ha actuado.

“Yurguin ya está entrenando y a seguir mejorando, a seguir poniéndole para seguir jugando Dios primero. Es una buena competencia, somos buenos compañeros, amigos y queremos lo mejor para el otro y a seguir. Es mi primer gol con la Liga y ojalá el primero de muchos”, finalizó el carrilero que marcó el gol del triunfo para Alajuelense.

