“Yo soy zurdo, pero siempre he usado mucho la derecha. Siempre he entrenado fuerte usar las dos piernas, patear con ambas. Uno puede ser más completo de esa manera, puede jugar en más posiciones, entonces yo pienso que es algo normal, como un plus, algo que uno ve en los jugadores de Europa. Siempre le he dado mucho énfasis a usar la pierna débil a como se usa la fuerte”, manifestó Lawrence, quien fue ascendido al primer equipo de Alajuelense junto al mediocampista Aarón Suárez.