Giancarlo González también se hace a un lado de la Selección

En un momento crítico, la Selección Nacional de Costa Rica recibió otro golpe que desestabiliza, luego de que Giancarlo González también se hiciera a un lado y pidiera a la Federación Costarricense de Fútbol que no se le tomara en cuenta para los partidos eliminatorios de octubre ante Honduras, El Salvador y Estados Unidos.

Giancarlo González pidió no ser tomado en cuenta por la Selección para los juegos eliminatorios de octubre. (Jose Diaz)

“La Federación Costarricense de Fútbol conoció la solicitud del jugador Giancarlo González de no ser tomado en cuenta para la Selección Nacional en sus compromisos clasificatorios del mes de octubre. El defensor se comunicó con el director técnico Luis Fernando Suárez y le informó sobre su decisión y deseo de dar un paso al lado para ceder más oportunidades a los jóvenes futbolistas que vienen en proyección”, señaló la Fedefútbol en un comunicado.

Si bien la decisión del defensor de Alajuelense es inicialmente solo para estos tres compromisos, se une a lo que ocurrió con el atacante del Twente de Holanda Manfred Ugalde, quien renunció a la Nacional mientras el entrenador Suárez esté al frente.

Ugalde señaló que se sintió ofendido por el timonel, luego de que este lo dejara en la gradería frente a Jamaica y luego señalara en conferencia de prensa que no lo utilizó porque por su biotipo no iba a ganar duelos.

En lo que respecta al Pipo, la decisión sorprende y genera más problemas en un combinado que no la pasa bien en el camino rumbo al Mundial de Catar 2022 en lo deportivo, al sumar solo dos puntos de nueve posibles. Sin embargo, los conflictos extra cancha tampoco ayudan y hacen tambalearse más a la Sele.

Si bien, González no pasa por su mejor momento con la Liga y tampoco fue regular con la Tricolor desde que el estratega colombiano asumió, a sus 33 años es uno de los jugadores más experimentados y carga con dos Copas del Mundo a sus espaladas.

Pese a la decisión del central, Suárez no llamará a otra figura y se quedará con los 25 convocados.

El propio técnico había lamentado la decisión de Manfred y de seguro, no le cae nada bien lo que ocurrió este lunes.

“Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto, porque lo teníamos como un posible jugador para estar en estas fechas FIFA. Lamento la decisión unilateral de él, pero la tengo que respetar”, dijo el jueves anterior.

Además, agregó que: “Siempre me he manejado así y para mí, lo más importante es el respeto hacia la persona. He valorado al jugador porque lo fui y aún siento y tengo esa sensación de que soy jugador. Antes que nada hay que tratar a la gente como persona y eso es más importante, antes que jugador”.

La Tricolor enfrentará a Honduras como visitante, el próximo 7 de octubre (6:05 p. m.), luego recibirá a los salvadoreños el 10 de octubre (4 p. m.) y finalmente será el enfrentamiento en suelo estadounidense, el 13 de octubre (5 p. m.).