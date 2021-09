Luis Fernando Suárez: ‘Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto’

La Selección de Costa Rica se juega gran parte de su futuro en la octagonal rumbo al Mundial de Catar 2022 en los próximos tres partidos frente a Honduras, El Salvador y Estados Unidos, del mes de octubre.

El propio Luis Fernando Suárez, técnico de la Nacional, reconoció que deben sí o sí reponerse luego de apenas sumar dos puntos en los primeros tres compromisos, dos de ellos como locales (derrota ante México y empate contra Jamaica).

En medio de un momento crucial, en el que la presión es máxima, el timonel también tuvo que hacerle frente a la polémica que se generó por la renuncia de Manfred Ugalde a la Sele, mientras el cafetero esté al frente. El atacante del Twente de Holanda tomó esta decisión luego de sentir que el estratega lo expuso al señalar en conferencia de prensa que no lo uso contra Jamaica porque por su biotipo le iba a ser complejo ganar duelos.

Suárez dio explicaciones sobre esta situación con Manfred y recalcó debe enfocarse en en la visita a los catrachos, el próximo 7 de octubre (6:05 p. m.), así como el compromiso como locales ante los salvadoreños el 10 de octubre (4 p. m.) y en el enfrentamiento con los norteamericanos, del 13 de octubre (5 p. m.)

¿Cómo toma la renuncia de Manfred Ugalde?

Lamento mucho la decisión de Manfred Ugalde, me siento muy triste por esto, porque lo teníamos como un posible jugador para estar en estas fechas FIFA. Lamento la decisión unilateral de él, pero la tengo que respetar, porque es de una persona que sabe qué fue lo que tomó como decisión.

”Siempre me he manejado así y para mí, lo más importante es el respeto hacia la persona. He valorado al jugador porque lo fui y aún siento y tengo esa sensación de que soy jugador. Antes que nada hay que tratar a la gente como persona y eso es más importante, antes que jugador.

”Manfred tiene muchísimo futuro, mucha clase y seguramente crecerá mucho en sus experiencia a través del juego y le deseo lo mejor.

¿Si Manfred Ugalde lo busca y se retracta, lo llamaría de nuevo?

No puedo dar por supuesto algo o decir que si pasa esto o aquello, pues tomo una decisión. Soy una persona abierta a escuchar, pero no nace de mí, sino que la decisión es de otra persona.

¿Habló con Manfred Ugalde luego de la renuncia del jugador?

En esto nada es personal y con Manfred no hay nada así. Es una decisión que tomó el jugador y cuando quiera hablar conmigo no tendré problema en escucharlo, porque soy una persona totalmente abierta.

¿Siente que expuso públicamente a Manfred Ugalde?

Somos seres absolutamente públicos y en ese sentido siempre vamos a estar con esta situación. Siempre vamos a estar expuestos a la crítica buena y mala y hay que saber responder a esto.

Al ver esto que pasó con Manfred Ugalde, ¿cuál es su planificación con los jóvenes del fútbol nacional?

Esto no se puede tomar de ninguna manera como si fuera a un grupo de jugadores. Reitero una vez más que es una decisión unilateral de una persona y hay que respetarla y nada más.

”Lo que uno busca siempre con un jugador, sea joven o de experiencia, es siempre servir de ayuda, buscar que crezca y sigo pensando que lo más importante es que se de un crecimiento integral y que uno sea parte de esto”.

¿Qué tanto le preocupa que la mayoría de legionarios tienen muy poca participación con sus equipos?

Me preocupa ver que hay tan poco ritmo en jugadores que uno considera que son los mejores de Costa Rica. Uno siempre piensa que cuando lleguen al país van a mostrar sus condiciones y por esta razón están afuera y los miraron para llevarlos, porque son los mejores de acá.

”Sin embargo, lo de hoy y en un momento donde el fútbol es tan parejo, pues es muy necesario tener ritmo y esto es altamente preocupante para nosotros”.

Viendo la lista de convocados actual, con respecto a la anterior que presentó no están Jefferson Brenes, David Guzmán, Jewison Bennette, Alonso Martínez, Ariel Lassiter y Barlon Sequeira, ¿qué imperó para que los que llamó hace un mes ahora no estén y qué le vio a los nuevos que citó?

Cada partido es totalmente diferente, cada propuesta estratégica hace que uno necesite a algunos y de otros no. Pensamos en esto para la convocatoria y por eso se dio así.

¿Cómo vislumbra estos tres partidos que se vienen en octubre, porque se juega gran parte de la eliminatoria?

Somos conscientes de la gran responsabilidad que tienen cada uno de los jugadores para estos encuentros y los llamamos pensando que van a rendir lo suficiente para asumir esta gran responsabilidad que tenemos.

¿Cuánto le preocupa el tema de la delantera y es por la falta de gol que llama a un jugador como José Guillermo Ortiz?

Ortiz padecía un poco por la falta de ritmo, porque en su equipo en Colombia no lo tenía, pero regresó y le sirvió, así que a pulso se ganó el llamado.

”Después, confío mucho en Joel Campbell, que él esté en mejor momento y que su lesión sea algo del pasado, para contar con él al 100%. Esto nos da una garantía para ser mejores en ofensiva”.

Costa Rica vs Jamaica El técnico Luis Fernando Suárez está bajo mucha presión en la Selección, luego del pobre rendimiento en los tres primeros juegos eliminatorios rumbo a Catar 2022. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados)

¿Por qué llamó a Orlando Galo y a qué se debe que Elías Aguilar no sea tomado en cuenta?

Repito que cada partido da una cosa a nivel estratégico. Espero no equivocarme en la toma de decisiones, pero siempre algunos tendrán jugadores que consideran más importantes, otros considerarán que los que están llamados no deberían estar. No puedo complacer a todo el mundo, pero creo que con los que llamé, puedo manejar lo que viene.

”Lo de Galo es porque me ha gustado lo que he visto. En principio jugaba como lateral derecho, lo pasaron a ser un volante de recuperación y considerando que en ese puesto tenemos algunas carencias, pues su forma de jugar es atractiva y por lo mismo se ganó la convocatoria”.

¿Qué reporte tiene de la lesión de Francisco Calvo y a qué se debe la convocatoria de Giancarlo González, quien está en muy bajo nivel?

Con Francisco hablé en la mañana, hizo una práctica fuerte este jueves y no sintió nada. Igual, tengo temor por el ritmo de competencia, porque desde el último partido contra Jamaica no ha participado. Por esto mismo en el llamado tengo una buena cantidad de defensas centrales.

¿Cuánto puede impactar que se convocan a jugadores que no han tenido participación previa en Selección?

Depende un poco de todas las situaciones de carácter y personalidad que tenga el chico que ha contado con poca experiencia. De igual forma, no tengo otra opción que experimentar, porque no hay partidos amistosos u otras formas de probar a estos futbolistas en otras instancias.

”El lunes por la noche llegará el último jugador para el partido del jueves, luego hay otro juego el domingo y casi no tendremos tiempo de entrenar. Las circunstancias nos dan para esto y hay que adaptarse. Igual, uno tiene que apoyarse en futbolistas que tienen mucha experiencia y que respalden a quienes no la tienen tanto”.

¿Qué proyección de puntos hace?

Hay que entrar a ganar cada partido, pensar en sumar la mayoría de puntos. Nosotros estamos pensando en preparar estratégicamente cada duelo para salir con triunfo en todos.

Se perdieron cinco punto como local, ¿está en capacidad el equipo para sumar de a tres en Honduras?

Sí, tenemos que hacer todo para que se consiga esto. La propuesta es buscarlo para que se dé, porque los puntos que se pierden de local hay que buscarlos afuera.