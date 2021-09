Hernán Medford respalda a Manfred Ugalde

La decisión de Manfred Ugalde de renunciar a la Selección Nacional generó diversas posiciones: quienes creen que el delantero del Twente se equivocó y quienes lo apoyan. En ese segundo grupo está el técnico costarricense Hernán Medford.

Para el exdelantero de la Tricolor, la decisión de Ugalde fue acertada y responde a los argumentos expresados por Luis Fernando Suárez sobre las características del futbolista.

El seleccionador nacional dijo tras el partido ante Jamaica que Ugalde quedó fuera de la convocatoria por lo sucedido en Panamá, donde el joven tuvo encuentros “muy complicados” con los canaleros y le costó ganar balones.

“La gran mayoría de los duelos los perdió y en este partido (ante Jamaica) iba a tener casi que lo mismo. Una situación en la que había que hacer una propuesta donde no solamente era buscar el gol, sino también saber que había que chocar mucho y creo que en ese sentido, en el caso de Jonathan Moya y de Jurguens Montenegro podía darse más que el caso de Ugalde”, expresó el colombiano.

A partir de esas palabras, señala Medford, se deduce que Suárez no iba a necesitar más al exsaprissista, entonces su determinación no parece descabellada.

“Creo que lo está haciendo porque él siente que no lo van a necesitar, no está en los gustos del entrenador, el mismo entrenador lo dijo, entonces Manfred lo hace éticamente, con una carta y con algo bien claro para que la gente comprenda; obviamente va a tener críticas, pero yo sí lo apoyo. Me parece que hizo bien”, expresó.

El pasado 8 de setiembre fue el día en que Manfred Ugalde vio el partido desde la grada del Estadio Nacional y horas después Luis Suárez explicó su ausencia. (Rafael Pacheco Granados)

Hernán recalcó que él siempre puso y ha puesto a la Selección Nacional primero, incluso en su etapa como legionario, cuando cree que dejó pasar algunas oportunidades porque siempre pensó en integrar el equipo patrio.

“Todo Costa RIca sabe que soy pro Selección, perdí mucho a nivel profesional, pero no me importó porque consideré primero a la Selección. Sin embargo, en este caso respaldo a Manfred porque a mí me pasó, en algún momento tuve que decirle no a un entrenador de la Selección, que en este momento no vale la pena recordar, pero así sucede en ocasiones”.

“La gente debe entender, no es porque él no quiera a la Selección, es que con lo que dijo el entrenador le está dando a entender a Manfred que no le sirve, entonces el muchacho toma decisión de hacerse a un lado, porque siente que el entrenador no lo tiene en cuenta”, insistió.

[ Opinión: El Kun tico (Manfred Ugalde) me decepciona ]

Tampoco le parece correcto que la determinación del delantero de 19 años se juzgue precisamente por su edad, como parte de los señalamientos de aquellas personas que ven como un error la renuncia del futbolista.

“No tiene que ver nada con edad, la madurez del ser humano no tiene que ver si sos más joven o más viejo. Él está tomando una decisión madura y hay que respetarla y con un criterio de algo que sí pasó, no lo está tomando por otro tipo de cosas. El que lo quiera entender que lo entienda y el que no, no importa. Estamos en un país en el que todos hablan de fútbol, todos creen saber y opinan, están en su derecho, somos libres de hacerlo”.

Eso sí, con Manfred fuera y una clara división en medio de momentos determinantes para la Tricolor, Medford no cree que el equipo vaya a perder su concentración a pocos días de enfrentar los partidos ante Honduras (7 de octubre), El Salvador (10 de octubre) y Estados Unidos (13 de octubre).

“El grupo debe estar unido para lo que viene porque son tres partidos muy difíciles; Manfred como jugador está en Europa, tiene sus buenas condiciones, esto es de experiencia para lo que viene”.

[ Opinión: La decisión de Manfred Ugalde hace más evidente el error de Luis Fernando Suárez ]