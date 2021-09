Luis Fernando Suárez confiesa su pecado con Joel Campbell y por qué dejó fuera a Manfred Ugalde

Luis Fernando Suárez afirma que él es el primer responsable de todo. (Rafael Pacheco Granados)

Luis Fernando Suárez es sincero.

Después de empatar sin goles de visita contra Panamá, caer contra México en casa 1-0 e igualar 1-1 ante Jamaica en el Estadio Nacional, el seleccionador nacional admite que el camino a Catar 2022 es muy complejo.

“Con estos resultados, lógicamente uno no puede pensar que esto se dé, hay que mejorar”, afirmó.

Apenas con dos puntos en la octagonal, Costa Rica tiene otro desafío fuerte el próximo mes.

Costa Rica visitará a Honduras el 7 de octubre; tres días después recibirá a El Salvador y el 13 de octubre irá a Estados Unidos.

Después del empate con Jamaica, Suárez confesó su pecado con Joel Campbell y explicó por qué Manfred Ugalde quedó fuera de lista.

¿Qué analiza del partido?

Yo creo que fue un buen primer tiempo, el equipo hizo las cosas correctamente, fuimos agresivos y por eso se fue en ventaja en ese primer tiempo. Desmejoró mucho en el segundo. Me parece que el gol que nos marcaron en la parte emotiva creo les pesó mucho y ahí no supieron qué hacer con ese resultado 1-1.

En la parte futbolística me parece que en el segundo tiempo pecamos mucho de intentar siempre jugar desde el campo propio, perdimos mucha pelota. En ese sentido perdimos bastante y la propuesta de llegada no fue lo más expedita posible. Al final se fueron dando unas situaciones en las cuales ellos se tiraron bien atrás y contragolpearon bien.

Me gustó el primer tiempo, me parece que el equipo hizo muy buenas cosas, buenas maneras. El segundo no lo fue tanto.

La actitud del equipo siempre fue buena, eso lo tengo que resaltar.

¿Convocará a otros jugadores?

Luego miraremos qué otras posibilidades tenemos, eso lógicamente queda en la revisión que hagamos de lo que primero se dio en estos tres partidos y luego seguir mirando qué otras posibilidades podemos tener entre los jugadores que están acá en la liga y que juegan afuera.

Dos puntos de nueve en esta eliminatoria y da la sensación de que estamos lejos de Catar 2022. ¿Nos alcanzará para llegar al Mundial?

Con estos resultados, lógicamente uno no puede pensar que esto se dé, hay que mejorar. La propuesta es eso, en sentido, básicamente.

Creo que tenemos que mejorar mucho futbolísticamente, sobre todo en la parte de ataque, que está pesando.

Lo más claro es eso, en la propuesta, sobre todo en la fase ofensiva tenemos que dar un salto de calidad muy grande.

¿Por qué se tardó tanto para hacer cambios? ¿Falta de profundidad en el banquillo o lectura en el mismo compromiso?

Lo que yo veía en determinado momento era buscar más profundidad por medio de los extremos o en una situación que debía darse más en la mitad.

Había algo que en determinado momento no veía totalmente claro, era la situación de (Joel) Campbell, por ejemplo, jugando más de diez. Eso fue lo que en determinado momento veía yo como que no sabía si hacerlo o no.

Es ahí donde está la clave. Me parece que un poco la equivocación. Si yo creo que me equivoco en algo, no es ni siquiera en los cambios, me parece que un poco lo que debí de haber hecho yo es que Campbell no debió estar en los 90 minutos, me parece.

En el momento específico de este partido, debía estar como entró en el partido pasado, para los últimos 45 minutos.

Me parece que he pecado yo en ese sentido de haber hecho la alineación. Era no confiar tanto en que la capacidad individual de Campbell aún sin tener mucho ritmo, podía con eso tener una buena propuesta. Desgraciadamente no fue tan así.

En el primer tiempo unas cosas se hicieron muy bien, pero también desde ahí Jamaica merecía el empate y en el segundo tiempo nos salvamos de no perder. ¿Es consciente de las dimensiones de lo que significa esto?

Estoy consciente de que estas eliminatorias son muy complicadas y son difíciles, no solamente para nosotros, sino para todos los que están en Concacaf y soy consciente de que tenemos que mejorar, eso lo tengo totalmente claro.

¿Por qué dejó fuera del partido a Manfred Ugalde, que es el referente joven en Europa y sí llamar a Jewison Bennette y Kenneth Vargas que tienen menos proceso que él en selecciones nacionales?

Llegué a tomar esa decisión básicamente por lo que pasó en Panamá, casi todos los duelos que se presentaron de Ugalde con todos los panameños pues fue muy complicado para él.

La gran mayoría de los duelos los perdió y en este partido iba a tener casi que lo mismo. Una situación en la que había que hacer una propuesta donde no solamente era buscar el gol, sino también saber que había que chocar mucho y creo que en ese sentido, en el caso de Jonathan Moya y de Jurguens Montenegro podía darse más que el caso de Ugalde.

La octagonal va rápido, porque el otro mes habrá otra fecha triple. ¿Cómo trabajar este mes y mejorar?

Hay que mejorar en muchas cosas, sobre todo en la parte de ataque que es donde más hemos tenido problemas. Al menos ya tuvimos algunas llegadas que no se presentaron en los partidos pasados. Me parece que si hay una situación en la que hay que mejorar es sobre todo en la propuesta de ataque.

Todavía aún teniendo mejoría, da esa sensación de que no teníamos tanta profundidad. Se tuvo más, pero hay que mejorar mucho más en ello.

En lo colectivo no se ve plasmado lo que usted dice. A nivel individual hay jugadores que no cumplen y que usted los eligió. ¿Qué cuota de responsabilidad asume usted y qué piensa hacer para que la cosa cambie en octubre?

Toda la responsabilidad, uno asume las consecuencias de todo, no tengo ningún problema en hacerlo. La cuota es totalmente mía de responsabilidad en todo, en las decisiones que se toman, en las no decisiones, en la convocatoria, yo lo tengo absolutamente claro.

De los tres partidos, en el sistema no se cambió ese 4-3-2-1 hasta en los últimos quince minutos. ¿Por qué somos tan predecibles?

Respondo con lo mismo respecto a los sistemas. A veces es más la funcionalidad que es lo que nos está fallando, en ese sentido estamos teniendo problemas en la propuesta, de una mejor elaboración de juego en el último cuarto de cancha.

Independientemente del sistema, en fase ofensiva no se está funcionando todavía.