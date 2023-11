Mauricio Wright se envalentona y advierte a sus rivales en caso de clasificar a semifinales

¿Cuál es el análisis del empate 1-1 logrado ante Alajuelense? Copiado!

Quiero poner en la balanza las dos caras de Cartaginés: la del primer tiempo y la del segundo. Me identifico plenamente con la del segundo tiempo, no solo porque conseguimos el gol, sino porque me gusta que la gente luche, trabaje y se esfuerce dentro del campo, aunque estamos debiendo en algunos duelos. Así debe ser el Cartaginés que quiero para estas fases.

¿Cómo valora la reacción del plantel para lograr la paridad?

Hicimos un buen partido contra el rival más incómodo para Cartaginés en los últimos tiempos. Lo tuvimos hincado, pero seguimos pagando nuestra falta de definición. Estos partidos son de una o dos anotaciones; se marcan y se termina el partido.

Felicito a los muchachos porque es alentador que el equipo tuvo una gran mejoría ante el rival más incómodo, donde tuvo resultados abultados, y hoy pudimos salir con un marcador abultado para ellos por lo que hicimos en el segundo tiempo. Tuvimos para liquidar el partido y nos comportarnos a la altura del partido.

¿A qué le debe prestar atención en estas instancias del campeonato?

El aspecto anímico negativo ha jugado muy fuerte en nuestra contra; sin embargo, en el segundo tiempo nos vimos diferentes. Al final del partido, vi a mis jugadores equilibrados, a la altura del partido y de la exigencia, y no nos dejamos intimidar. Estamos cerca de consolidar la clasificación, nos quedan dos partidos.

El punto de hoy es muy bueno para nosotros; queríamos los tres e hicimos méritos para llevarnos los tres, pero nos quedamos con eso y ahora seguir insistiendo, ya que los partidos que vienen por delante son muy difíciles. Venimos de menos a más y el equipo va tomando esa parte moral que se necesita en el fútbol.

¿Dónde puede marcar la diferencia Cartaginés?

Si Cartaginés tiene un segundo tiempo como el de hoy, pero desde que empezamos los partidos y clasificamos, vamos a ser jodidos, muy jodidos. Eso es lo que yo quiero: un equipo jodido en la cancha, jugando bien. Hoy metimos a Alajuelense en su arco, por lo que me siento tranquilo.

Precisamente, ¿cómo tener un partido equilibrado y no solo tener unos segundos 45 minutos buenos?

Hemos recibido goles en los primeros tiempos y después hacemos segundos tiempos sólidos y diferentes. Ese es el punto que no he podido darle al equipo: tener esa estabilidad en el primero y segundo tiempo. Es preferible tener segundos tiempos buenos y poder recomponer los partidos. Cerrar bien nos ayuda en el aspecto anímico.

Frente a los posibles rivales en la segunda ronda, llámese Saprissa, Alajuelense y Herediano, Cartaginés solo ganó dos de 18 puntos. ¿Cómo cambiar eso?

El tema de lo que no se ha hecho, ya no se hizo. Esos puntos se los repartieron otros equipos, y nosotros no tuvimos la capacidad. No vivo en el pasado; yo vivo en el presente, y lo que está claro es que estamos cerca de la clasificación. Los próximos 10 días vamos a aprovecharlos al máximo para mejorar nuestra parte física y táctica. En esas horas de cancha, esperamos hacer la diferencia.

¿Qué espera del Cartaginés de avanzar a las semifinales?

Estamos en un equipo grande y tendremos la misma posibilidad que los demás. Se abre un libro nuevo; las posibilidades están para cualquiera, y no siempre el que llega de líder queda campeón. Esa es una historia recurrente en nuestro fútbol.