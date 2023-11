Marcel Hernández suma 100 gritos de gol con Cartaginés en la Primera División

El delantero cubano Marcel Hernández alcanzó los 100 goles con la camiseta del Cartaginés en la Primera División al marcar el tanto del empate 1-1 frente a Alajuelense.

Hernández anotó de cabeza en el área rojinegra, venciendo al arquero Leonel Moreira, a quien le ha marcado nueve veces desde su llegada al país.

“Todos los goles son importantes. Todos los goles son amores. Necesitábamos puntuar de esta manera. Es un plus extra; es importante el resultado después de perder ante Herediano. Personalmente, me siento bien al tener volumen de juego, minutos y espero mejorar la mejor versión de Marcel”, afirmó Hernández.

El cubano reconoció que la falta de continuidad en el campeonato le afectó, pero destacó la importancia de acabar con los malos resultados y sumar puntos ante Alajuelense para motivar al equipo en la búsqueda de la clasificación a las semifinales del Torneo de Apertura 2023.

Hernández explicó que Alajuelense es un rival fuerte, por lo que rescatar un punto es meritorio, pero subrayó la necesidad de ser más contundentes en los partidos para consolidarse en la zona de clasificación.

Sobre las áreas de mejora del equipo, Marcel señaló que han tenido problemas de concentración al inicio de los compromisos, dejando de ser agresivos y pagando caro en momentos decisivos.

“Le agradezco a los compañeros el esfuerzo para el gol. Las anotaciones son gracias al trabajo de todo el grupo y son importantes para nuestras metas en el campeonato. No es sencillo, pero todos estamos trabajando para alcanzar nuestros objetivos”, expresó Hernández.

Destacó la importancia de su contribución al equipo y su enfoque en buscar su mejor versión, resaltando su buen estado físico y la confianza que le brinda tener regularidad en los minutos de juego.

“Cada gol me acerca y me ayuda a imponer un récord en el Cartaginés. Es una institución que ha logrado grandes cosas. En el plano personal me estoy enfocando en buscar mí mejor versión, físicamente me siento muy bien. el volumen de minutos da mucha confianza y esperemos seguir así, porque ahora tengo la regularidad que al principio no he tenido”, aseguró Hernández.

En el campeonato nacional, Marcel llegó a su sexto gol, mientras que en la Copa Centroamericana marcó cuatro, lo que lo motiva para el cierre del torneo, donde aspiran a ser protagonistas.

Marcel también elogió el trabajo de sus compañeros en el campo, destacando su resistencia frente al rival y su determinación para alcanzar el empate, demostrando que pueden competir por los puestos de clasificación y sorprender en las instancias finales.