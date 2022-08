¿La campeonitis es el peor mal que aqueja al Cartaginés?

Cartaginés es último del grupo B del Torneo de Apertura 2022, apenas tiene cinco puntos de 18 posibles y fue hasta el domingo anterior cuando sacó su primera victoria. En medio de un presente complejo a nivel local, le llegó la hora de debutar en la Liga de Concacaf y previo a su visita al Real España de Honduras, este jueves 18 de agosto a partir de las 4 p. m., se le consultó directamente al técnico Géiner Segura si hay campeonitis en su plantel. Es decir, si hay algún tipo de relajación por conseguir el gran objetivo de ganar el título tras 81 años de espera. El timonel respondió a estas y otros cuestionamientos en la previa.

Tiene equipo prácticamente completo, con su tridente de lujo en ataque por primera vez. ¿Cómo visualiza la conformación de la alineación teniendo a todos?

Lo más importante es que tenemos todo el plantel y para un técnico es clave, porque le da a uno muchas alternativas. Mañana se darán cuenta de cómo vamos a plantear el equipo.

Por lo general se habla de campeonitis cuando se da un inicio como el que tiene el Cartaginés. ¿Cómo llega a esta serie de la Liga Concacaf?

Quitaría esa palabra de campeonitis, más allá de que algunas veces se usa. En nuestro caso es que el torneo empezó muy diferente por los tiempos. Por el Mundial y el espacio que se le debe dar a la Selección todo se pegó mucho, fue todo muy de prisa y afecta. Es complicado, porque ocho días después del título y de la celebración se nos vino la Supercopa y luego el torneo local. No es excusa, pero tampoco es normal tener tan poco espacio. Lo más importante es que ya logramos el triunfo y aunque los castigos han mermado el plantel, ya tenemos a todos.

”Venimos con mucha ilusión, tenemos mucho tiempo de no estar en este certamen y para el club es muy importante estar acá por la imagen y por lo que significa competir a nivel internacional”.

Cartaginés cerró este miércoles su preparación para medirse al Real España, este jueves 18 de agosto en Honduras, por la ida de los octavos de final de la Liga Concacaf. (Cartagin)

¿Cómo vive el debut oficial suyo como técnico a nivel internacional?

Es mi primera experiencia como entrenador. También tenemos a Mauricio Wright, quien tiene mucha experiencia y me ha ayudado muchísimo desde que se integró, al igual que Greivin Mora y todo el cuerpo técnico. En mi caso, fui campeón de este torneo como asistente y ahora voy a disfrutar con mucha responsabilidad esta etapa.

En el torneo local el panorama no es alentador para Cartaginés, tomando en cuenta est, ¿apostarán todo en la Liga Concacaf?

Cartaginés es un equipo que debe presentarse de muy buena manera en las competiciones en las que esté. Es cierto que en el torneo local no empezamos de la mejor manera, pero no renunciamos a nada y ahora tenemos el plantel y la ilusión de ser competitivos. Tenemos una gran responsabilidad, lo sabemos y no descartamos nada.

“Partiendo de que acá tenemos plantel completo en Concacaf, vamos a intentar sacar un buen resultado y luego ya veremos lo que hacemos en casa. Vamos paso a paso, tratando de hacer ajustes y de manejar cargas de jugadores”.

¿Qué ha analizado del Real España?

Esperamos a un equipo que le gusta mucho la posesión, que le gusta mucho ir al frente y con jugadores con buen uno a uno. Igual, vamos a buscar que no cambie nuestra esencia, porque también nos gusta ir al frente.

¿Qué tipo de partido imagina, considerando que anotar fuera de casa es muy bueno?

Tenemos un plan de juego. Tratamos de adaptar algunas cosas de acuerdo al rival y tenemos una estructura que queremos que se vea en muchos tramos del juego. Nos ajustamos con nuestro modelo a lo que presenta el rival, así que vamos a tratar de ir al frente y buscar el gane, siempre con algunas previsiones.

¿Un empate es buen resultado?

Siempre planteamos los partidos para ganar. Sabemos que tenemos al frente a un gran rival, pero por más que lo respetamos, necesitamos buscar el triunfo. Si se nos da el empate, pues cerramos la serie en casa y debemos hacerlo de la mejor manera. Son partidos difíciles, ellos están de locales y aunque buscamos la victoria, se puede dar cualquier resultado, entre ellos el empate.