El Cartaginés de la Concacaf es la envidia del Cartaginés del campeonato nacional

El debut del Cartaginés en la Liga Concacaf no es solo un motivo de presión adicional para el campeón del fútbol de Costa Rica, tras un inicio complicado de temporada, sino que el duelo ante el Real España en realidad es una oportunidad de vivir algo inédito para los brumosos, que hasta les da un gran respiro.

Géiner Segura deja ver las complicaciones del Cartaginés para debut en Liga Concacaf

Para el duelo de este jueves, a las 4 p. m. en el estadio Morazán en San Pedro Sula, los blanquiazules tendrán la oportunidad de contar con su ofensiva de lujo por primera vez en la campaña: Marcel Hernández, Marco Ureña, Jeikel Venegas, Allen Guevara, Dylan Flores y Ronaldo Araya están disponibles. La única baja confirmada es la de Víctor Murillo, por lesión, pero todos los sancionados para el torneo local están habilitados.

Le tocará al técnico Géiner Segura definir si los pone a todos en cancha al mismo tiempo, aunque al jugar como visitante parecería muy arriesgado. De igual manera, los tiene listos a todos, algo que no se le había presentado hasta este partido, si se toma en cuenta que Ureña se incorporó tarde, Venegas y Flores fueron expulsados en la fecha dos del Torneo de Apertura 2022 y hace un par de jornadas Hernández y Araya también vieron la roja (cuatro y cinco fechas respectivamente).

Segura es claro en que el desempeño de su equipo está lejos del que esperaban para un club que defiende el título, no obstante, el triunfo del fin de semana ante Grecia y el afrontar un nuevo reto cambian todo el panorama.

Los jugadores del Cartaginés realizaron el martes su primera práctica en Honduras en la sede del Real España, previo al duelo por la Liga Concacaf. (Real España)

“Nosotros hemos tenido dificultades importantes en nuestro torneo, nos ha costado el inicio y ha sido todo muy rápido luego de lograr un título muy importante, que hace años no se daba. Reconocemos nuestros errores, pero ya ganamos en la última jornada del certamen local y este es un torneo totalmente aparte. Tenemos mucha expectativa en la Concacaf y esperamos hacerlo muy bien. Son dos partidos, la ida y la vuelta, ambos sumamente importantes, la idea es salir vivos de acá y cerrar muy bien en nuestra casa”, destacó Géiner.

El timonel dirigirá por primera vez en una competición internacional, aunque defiende que ya tiene algo de experiencia, ya que fue asistente de Andŕes Carevic en el certamen en el Alajuelense ganó la Liga Concacaf (2020).

Eso sí, en lo que respecta al adversario, reconoció que le ha sido complejo dedicar tiempo para estudiarlo a fondo y transmitir la información a los jugadores, debido a lo apretada que ha estado la agenda.

Por su parte, los integrantes del plantel no se quitan la responsabilidad y aceptan que pese a su inexperiencia en este torneo y que desde el 2013 no compiten a nivel internacional, como campeones de Costa Rica deben pasar a la siguiente fase.

“Venimos acá por todo, nunca he jugado un partido para empatar o perder. Siempre voy a querer ganar y vamos a hacer todo lo posible con lo que tenemos a mano y con lo que los entrenadores nos presenten para ponerlo en práctica en el campo... No será un fracaso (no avanzar), por la experiencia para todos los jugadores jóvenes y el camino de crecimiento del club. Estamos compitiendo a nivel internacional, así que creo que nuestro club lo ve realmente como un paso adelante y eso es lo que queremos mantener. Vamos a darlo todo y a comportarnos como lo pide el torneo”, destacó Ureña.

Para el juego ante los hondureños también está de regreso el central William Quirós, quien se lesionó en las semifinales del Clausura 2022, pero ya en la fecha seis del Apertura 2022 vio minutos y puede ser de la partida.