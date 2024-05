Director del filme animado ‘Mi amigo robot’: “Es una carta de amor a seres queridos que no están conmigo”

El filme animado Mi amigo robot, del director español Pablo Berger, llena de ternura y emoción a cualquiera que la ve. La película se ha llevado el aplauso de la crítica y fue nominada al Óscar en la más reciente edición de los premios de la Academia.

Mi amigo robot, filme que se estrena el 17 de mayo en Costa Rica, narra la historia de Dog, un perro solitario en la Nueva York (Estados Unidos) de los 80, que se hace de un nuevo amigo: Robot.

Berger conversó con La Nación respecto a las fibras que mueve su película y la recepción por parte del público.

El nuevo largometraje está basado en la novela gráfica Robot dreams, de la escritora estadounidense Sara Varon. Berger quedó fascinado con el libro desde la primera vez que lo leyó; sin embargo, afirma que tomó una dimensión diferente con ciertas experiencias personales.

“Para que yo leyera el libro de otra manera, pasaron 8 años y dos películas de imagen real hechas por mí, Blancanieves y Abracadabra, tiempo en el que perdí a varias personas queridas. Sin duda perder a estos seres tan queridos para mí fue la razón de hacer esta película de animación”, declaró el director.

En la trama, Dog vive un año mágico junto a su amigo Robot, pero en un viaje a la playa este queda varado. Esta situación obliga al perro a volver a su solitaria vida. Durante los vaivenes de historia, se teje una profunda reflexión sobre la pérdida y la manera de lidiar con ella.

“Es una carta de amor a un montón de seres queridos que ya no están conmigo. Cuando leí la novela gráfica hice sustituciones, de modo que no solamente estaba viendo a los personajes, sino que estaba haciendo espejos con gente importante en mi vida. Me hace ilusión pensar que la gente va a hacer lo mismo que yo, pero cuando vean la película”, afirmó el cineasta.

'Mi amigo robot' está cargada de guiños a la cultura pop estadounidense de los años 80. Foto: Cortesía Cine Caníbal

Berger aseguró que la cinta, ganadora del premio Goya al Mejor Guión Adaptado y a la Mejor Película de Animación, tiene un aroma nostálgico, sin que este sea su centro. Esto se debe a que él vivió durante 10 años en Nueva York, cuando fue a estudiar cine.

“La película habla de la memoria, afortunadamente, de la memoria selectiva, que creo que es algo maravilloso en el ser humano. Nos acordamos más de las cosas buenas que de las malas y aprendemos mucho del pasado. Sin duda, Mi amigo robot es un canto a la memoria”, expresó el guionista.

Uno de los elementos que más ha cautivado a los espectadores de la película, es el papel de la canción September, de Earth, wind & fire. Respecto a esto, Berger comentó que el tema estaba incluido desde el primer borrador del guion y con el tiempo lo convirtió en un late motiv, apareciendo durante varios momentos del filme y en diversas versiones.

“La canción tiene algo mágico. Es increíble que yo y el equipo que hemos trabajado en la película la escucháramos millones de veces y seguimos sin cansarnos de ella”, comentó.

'Mi amigo robot' es una metáfora de como lidiar con la soledad y la pérdida. Foto: Cortesía Cine Caníbal

A pesar de lo agradable de las animaciones a nivel visual y lo emotivo de la trama, la película también aborda el triste panorama de afrontar la vida en soledad. Al igual que con otros temas profundos, Mi amigo robot no se queda en lo desolador y presenta una salida a esta realidad.

“Sin duda estamos viviendo una epidemia de soledad. Esto un tema que siempre me ha interesado y creo que es especialmente destacable en los tiempos en que vivimos. La soledad puede estar en cualquier sitio y esta película habla de lo rico que sabe compartir la vida”.

Finalmente, Berger, quien es cineasta de imagen real, reivindicó a las películas animadas y su capacidad para relatar cualquier tipo de trama. Aseguró que profesa el pensamiento de Guillermo de Toro, para quien la animación es una herramienta y no un género cinematográfico.

“El mundo de la animación tiene posibilidades infinitas porque la imaginación no tiene límites. Animo a directores de imagen real a que cuenten historias de animación, y también animo a los espectadores que no ven este tipo de películas porque piensan que son para niños, a que le den una oportunidad, porque sé que van a disfrutar mucho”, sentenció.

Mi amigo robot se verá de manera exclusiva en todos los Cinépolis en Costa Rica.