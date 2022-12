Con ‘Pinocho’, de Netflix, Del Toro sana las heridas causadas por la muerte su padre

En el tráiler de la película animada Pinocho, que se estrenará este 9 de diciembre en Netflix, Gepetto le dice al protagonista una frase que podría aplicarse en casi toda la filmografía del mexicano Guillermo del Toro.

“La mayor parte del tiempo la gente le teme a lo que no conoce”, dice el personaje, advirtiendo el tema de este filme y subrayando el interés que ha tenido el cineasta azteca a lo largo de su carrera.

Del Toro siempre lo ha dicho: le obsesiona retratar en la pantalla a “monstruos” para dar a entender que, en muchos casos, los humanos somos más monstruosos que esas mismas creaturas.

La “doble moral”, el temor a lo distinto, la discriminación y el ego son temas que le fascinan al oscarizado director y que, por supuesto, no faltarán en esta nueva adaptación del clásico cuento de Carlo Collodi, el cual fue publicado en el lejanísimo 1882.

Pinocho es un bondadoso niño de madera que topará con un mundo cruel, cargado de discriminación. Foto: Netflix

Sabor especial Copiado!

Pinocho no fue necesariamente creado como un relato infantil, aunque el tiempo le haya dado ese tono.

En aquella publicación original, bastante cruel, se muestra a Pinocho como un “diablillo” al que su nariz se le alarga cuando miente. Collodi, de hecho, lo describe como un “bribón” ya que, al cobrar vida gracias a Gepetto, se ríe y se burla de su creador.

Inclusive, Gepetto es un mal portado y genera enemigos en el camino, como fue el caso de un zorro y un gato que acaban ejecutando al títere. Por supuesto, Del Toro no tomará este camino en su película, pero sí que quiere tomarse ciertas libertades y separarse de la clásica y colorida adaptación que Disney lanzó en 1940 (sin dudas, la versión más popular).

Del Toro buscó la financiación de este proyecto por más de 15 años. Foto: Netflix

En esta nueva historia de Pinocho, creada desde la mirada del mexicano, el títere es un buen niño que es rotundamente discriminado por ser distinto a los infantes humanos. Es objeto de burlas, al punto en que, para evitar que Gepetto sufra más por su causa, se separa de su padre adoptivo y busca una vida solitaria.

La historia tiene varias particularidades. La primera es que fue realizada a través del stop-motion, técnica que consiste en simular el movimiento de cualquier objeto o escena estática a base de realizar fotografías. La segunda es que es un musical. La tercera, y posiblemente más importante, es que este es el gran sueño cumplido de Guillermo del Toro.

A comienzos del 2022, cuando lanzó a salas El callejón de las almas perdidas, el mexicano conversó con Viva sobre aquella cinta, pero tal era su emoción por Pinocho que no pudo resistirse a girar la conversación en torno al filme que estrena esta semana.

“Pinocho ha sido un sueño que he perseguido por años. Es la película que más me ha costado hacer y que he tenido que luchar contra viento y marea para que finalmente existiera”, contó.

Las razones en torno a su afición son claras. En Pinocho ve la oportunidad perfecta para hablar sobre lo frágil que es el humano, sobre cómo el títere es eterno y los humanos no y en especial sobre las complejidades que involucra ser padre (recordemos que Gepetto crea a Pinocho porque pierde a su propio hijo).

Esta motivación fue reforzada por un triste evento, el cual intensificó sus ganas de llevar a cabo la película.

“Hace cinco años perdí a mi padre”, contó al diario Milenio, “y eso se reflejó en la profundidad de esta película, en la importancia de cuán breve e importante es la vida. Soy padre y soy hijo; tengo una gran experiencia en ambos campos y sé lo desgarrador que es esta idea, por eso quería presentar la figura paterna”.

La relación entre padre e hijo es uno de los intereses que quiso plasmar Guillermo del Toro en la película. Foto: Netflix

Por ese mismo interés es que Pinocho debía aparecer en la historia como un alma pura, incomprendida. Retratar la niñez como un sitio de absoluta bondad fue prioridad a la hora de construir el guión, el cual viene firmado también por Gris Grimly, Patrick McHale y Matthew Robbins.

“Geppetto aprende a amar a Pinocho por lo que es. Pinocho es un elemento tan puro que cambia la alquimia de todos a su alrededor, para bien o para mal, irrita a las figuras de autoridad y se gana el corazón de su padre cuando reconoce su esencia. Así que esas son cosas que eran importantes para mí”, contó en esa misma entrevista.

No se la pierda Copiado!

Pinocho encuentra en un circo la oportunidad de conseguir aceptación social. Foto: Netflix

Pinocho cuenta con un gran elenco. El joven actor Gregory Mann, quien participó en Cats (2019) le da la voz a Pinocho; David Bradley, quien encarnó a Argus Filch en las películas de Harry Potter, es Geppeto; el afamado Ewan McGregor es Pepe Grillo, quien es el narrador de la historia; y Christoph Waltz, quien encarnó al cínico Hans Landa en Bastardos sin Gloria, es el Conde Volpe, antagonista del filme.

A partir de la medianoche de este 9 de diciembre, puede disfrutar de esta cinta animada con su suscripción de Netflix.